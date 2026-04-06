Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %52,9 artış ve yıllık %22,8 düşüşle 200.615 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,1 artış ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %20,5 düşüşle 115,16 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 331.850 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 düşüşle 188,93 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %45,7 düşüşle 44.320 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %10,6 düşüşle 32.032 mt sıcak rulo sac ithal eden Yunanistan ve 28.525 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) İtalya 44.320 81.659 -45,7 37.832 70.306 -46,2 Yunanistan 32.032 35.833 -10,6 4.433 11.791 -62,4 ABD 28.525 3 >1000 28.525 3 >1000 Fas 25.950 951 >1000 19.400 540 >1000 İspanya 22.785 54.629 -58,3 17.135 43.085 -60,2 Libya 19.984 22.725 -12,1 9.234 8.719 5,9 Sırbistan 18.754 4.227 3437 9.082 2.494 264,1 Irak 18.192 5.081 258 8.993 2.483 262,2 Makedonya 17.377 8.583 102,5 7.067 8.539 -17,2 Mısır 15.779 40.279 -60,8 32 26.303 -99,9

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026