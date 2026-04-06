Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %52,9 artış ve yıllık %22,8 düşüşle 200.615 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,1 artış ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %20,5 düşüşle 115,16 milyon $ oldu.
Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 331.850 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 düşüşle 188,93 milyon $ seviyesine indi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %45,7 düşüşle 44.320 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %10,6 düşüşle 32.032 mt sıcak rulo sac ithal eden Yunanistan ve 28.525 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|İtalya
|44.320
|81.659
|-45,7
|37.832
|70.306
|-46,2
|Yunanistan
|32.032
|35.833
|-10,6
|4.433
|11.791
|-62,4
|ABD
|28.525
|3
|>1000
|28.525
|3
|>1000
|Fas
|25.950
|951
|>1000
|19.400
|540
|>1000
|İspanya
|22.785
|54.629
|-58,3
|17.135
|43.085
|-60,2
|Libya
|19.984
|22.725
|-12,1
|9.234
|8.719
|5,9
|Sırbistan
|18.754
|4.227
|3437
|9.082
|2.494
|264,1
|Irak
|18.192
|5.081
|258
|8.993
|2.483
|262,2
|Makedonya
|17.377
|8.583
|102,5
|7.067
|8.539
|-17,2
|Mısır
|15.779
|40.279
|-60,8
|32
|26.303
|-99,9
Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026