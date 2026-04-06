Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %13,5 geriledi

Pazartesi, 06 Nisan 2026 10:57:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Şubat ayında aylık %52,9 artış ve yıllık %22,8 düşüşle 200.615 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %56,1 artış ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %20,5 düşüşle 115,16 milyon $ oldu.

Yılın ilk iki ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %13,5 düşüşle 331.850 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %13 düşüşle 188,93 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %45,7 düşüşle 44.320 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %10,6 düşüşle 32.032 mt sıcak rulo sac ithal eden Yunanistan ve 28.525 mt ithalat yapan Portekiz takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
İtalya 44.320  81.659  -45,7 37.832  70.306  -46,2
Yunanistan 32.032  35.833  -10,6 4.433  11.791  -62,4
ABD 28.525  >1000 28.525  >1000
Fas 25.950  951  >1000 19.400  540  >1000
İspanya 22.785  54.629  -58,3 17.135  43.085  -60,2
Libya 19.984  22.725  -12,1 9.234  8.719  5,9
Sırbistan 18.754  4.227  3437 9.082  2.494  264,1
Irak 18.192  5.081  258 8.993  2.483  262,2
Makedonya 17.377  8.583  102,5 7.067  8.539  -17,2
Mısır 15.779  40.279  -60,8 32  26.303  -99,9

 Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Şubat 2026


