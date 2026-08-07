Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı, Romanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin çelik ihracatı 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,6 artışla 11,37 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde inşaat demiri ihracatı yıllık %7,4 artışla 2,48 milyon mt seviyesine çıktı ve inşaat demiri Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği çelik ürünü oldu. Filmaşin ihracatı yıllık %10,3 artarak 624.000 mt ve alaşımsız kütük ihracatı ise yıllık %18,4 artarak 349.000 mt seviyelerine ulaştı. Buna karşılık çelik profil ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 974.000 mt seviyesine geriledi.

Yassı mamullere bakıldığında sıcak haddelenmiş yassı mamul ihracatı yıllık %14,7 düşüşle 1,95 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Alaşımlı yassı çelik ihracatı yıllık %46,1 azalarak 216.000 mt seviyesine gerilerken, kaplamalı yassı mamul ihracatı ise yıllık %8,8 yükselişle 932.000 mt seviyesinde yer aldı.

Boru segmenti incelendiğinde kaynaklı boru ihracatının yıllık %5,3 düşüşle 1,08 milyon mt seviyesine gerilediği görülürken, çelik konstrüksiyon aksamı ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 yükselişle 648.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Romanya, sevkiyatların yıllık %13,1 düşüşle 962.000 mt seviyesine gerilemesine rağmen 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin en büyük çelik ihracat pazarı olmayı sürdürdü. İtalya'ya yönelik çelik ihracatı da yıllık %5,1 düşüşle 795.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen çelik ihracat pazarları arasında en güçlü artış İngiltere'de kaydedildi. İngiltere'ye yönelik sevkiyatlar yıllık %90,1 artışla 700.000 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Ukrayna, Yemen, Mısır ve ABD'ye yönelik çelik ihracatı sırasıyla yıllık %7,2, yıllık %5,7, yıllık %29,4 ve yıllık %17,2 artarken, İspanya ve Fas'a yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla yıllık %41,7 ve yıllık %14,6 azaldı.