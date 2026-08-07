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Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %1,6 arttı, Romanya en büyük pazar olmayı sürdürdü

Cuma, 07 Ağustos 2026 11:46:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin çelik ihracatı 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde yıllık %1,6 artışla 11,37 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde inşaat demiri ihracatı yıllık %7,4 artışla 2,48 milyon mt seviyesine çıktı ve inşaat demiri Türkiye'nin en fazla ihraç ettiği çelik ürünü oldu. Filmaşin ihracatı yıllık %10,3 artarak 624.000 mt ve alaşımsız kütük ihracatı ise yıllık %18,4 artarak 349.000 mt seviyelerine ulaştı. Buna karşılık çelik profil ihracatı yıllık %10,9 düşüşle 974.000 mt seviyesine geriledi.

Yassı mamullere bakıldığında sıcak haddelenmiş yassı mamul ihracatı yıllık %14,7 düşüşle 1,95 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Alaşımlı yassı çelik ihracatı yıllık %46,1 azalarak 216.000 mt seviyesine gerilerken, kaplamalı yassı mamul ihracatı ise yıllık %8,8 yükselişle 932.000 mt seviyesinde yer aldı.

Boru segmenti incelendiğinde kaynaklı boru ihracatının yıllık %5,3 düşüşle 1,08 milyon mt seviyesine gerilediği görülürken, çelik konstrüksiyon aksamı ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,3 yükselişle 648.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Romanya, sevkiyatların yıllık %13,1 düşüşle 962.000 mt seviyesine gerilemesine rağmen 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin en büyük çelik ihracat pazarı olmayı sürdürdü. İtalya'ya yönelik çelik ihracatı da yıllık %5,1 düşüşle 795.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen çelik ihracat pazarları arasında en güçlü artış İngiltere'de kaydedildi. İngiltere'ye yönelik sevkiyatlar yıllık %90,1 artışla 700.000 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Ukrayna, Yemen, Mısır ve ABD'ye yönelik çelik ihracatı sırasıyla yıllık %7,2, yıllık %5,7, yıllık %29,4 ve yıllık %17,2 artarken, İspanya ve Fas'a yapılan sevkiyatlar ise sırasıyla yıllık %41,7 ve yıllık %14,6 azaldı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


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Pazaryeri Teklifleri

IPE Profil
Genişlik:  80 - 160 mm
TEKMAN METAL SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  80 - 160 mm
TEKMAN METAL SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör
NPU Profil
Genişlik:  80 - 160 mm
TEKMAN METAL SAN. TIC. LTD. STI.
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