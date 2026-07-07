Malezya ve Japonya, Türkiye’nin Ocak-Mayıs 2026 dönemi sıcak rulo sac ithalat pazarında öne çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ithalatı Mayıs ayında aylık %13,0 ve yıllık %43,2 düşüşle 291.275 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,5 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %42,6 düşüşle 158,40 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin sıcak rulo sac ithalatı yıllık %8,6 düşüşle 1,43 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %11,1 düşüşle 778,91 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı - son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında Çin açık ara en büyük tedarikçi konumundayken, Rusya, Mısır, Güney Kore ve Japonya Çin’i takip ediyordu. 2026’nın aynı döneminde ise sıralama önemli ölçüde değişti. Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %3,6 düşüşle 298.590 mt seviyesine gerilemesine rağmen ilk sıraya yükselirken, Çin’den ithalat %55,8 düşüşle 283.068 mt’a indi ve ikinci sıraya geriledi. Malezya’dan yapılan ithalatın geçen yıl neredeyse sıfıra yakın seviyeden 265.533 mt’a çıkarak üçüncü sıraya yerleşmesi tedarik yapısındaki en dikkat çekici değişim oldu. Japonya’dan ithalat %21 artışla 137.889 mt’a yükselirken, Mısır’dan yapılan ithalat %47 düşüşle 110.907 mt’a geriledi. Genel tablo, Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatında toplam tonajın yıllık %8,6 düşmesine rağmen, ithalatın Çin ağırlıklı yapıdan Rusya, Malezya ve Japonya’nın daha görünür olduğu daha dengeli bir tedarik dağılımına kaydığını gösteriyor.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|298.590
|309.898
|-3,6
|49.545
|82.063
|-39,6
|Çin
|283.068
|640.403
|-55,8
|53.284
|259.895
|-79,5
|Malezya
|265.533
|504
|>1000
|42.505
|-
|-
|Japonya
|137.889
|113.913
|21
|79.999
|29.069
|175,2
|G. Kore
|125.412
|133.185
|-5,8
|37.988
|26.188
|45,1
|Mısır
|110.907
|209.240
|-47
|18.355
|99.410
|-81,5
|Tayvan
|84.399
|39.687
|112,7
|-
|-
|-
|Fransa
|47.675
|57.357
|-16,9
|6.629
|12.256
|-45,9
|Hindistan
|38.737
|5
|>1000
|-
|-
|-
|Brezilya
|23.102
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2026