Türkiye yeni AB kota döneminin ilk günlerinde çok sayıda çelik ithalat kotasını aştı

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Temmuz ve 30 Eylül tarihleri arasındaki yeni kota döneminin ilk üç gününde Türkiye, Çin, Güney Kore, Hindistan ve "diğer ülkeler" için ayrılan bazı çelik ürünü ithalat kotaları aşıldı.

Aşılan kotalara bakıldığında Türkiye 160.573 mt sıcak rulo sac (1A), 63.925 mt metalik kaplamalı sac (4A), 26.019 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 11.568 mt organik kaplamalı sac kotalarını, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 328.353 mt, 105.040 mt, 35.105 mt ve 12.537 mt ürünle aştı. Ayrıca Türkiye, 59.919 mt inşaat demiri, 61.147 mt filmaşin, 28.163 mt gaz boruları, 59.849 mt kutu profil ve 22.453 mt diğer kaynaklı boru kotalarını, AB limanlarında bekleyen sırasıyla 97.068 mt, 93.634 mt, 49.350 mt, 91.738 mt ve 30.265 mt ürün ile doldurdu.

Çin ise 11.837 mt silisli çelik, 45.749 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 13.158 mt diğer kaynaklı borular kotalarını, gümrükte bekleyen sırasıyla 32.758 mt, 92.232 mt ve 20.235 mt ürün ile aştı. Güney Kore, 41.828 mt organik kaplamalı sac kotasını, AB limanlarında bekleyen 63.578 mt ürün ile tüketti. Hindistan ise 23.139 mt paslanmaz çubuklar ve hafif profiller ile 10.036 mt büyüklüğündeki gaz boruları kotalarını tamamen kullanırken, sırasıyla 29.299 mt ve 13.666 mt ürün gümrükten geçmeyi bekliyor.

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında 5.564 mt sıcak rulo sac (1A) ve 23.174 mt metalik kaplamalı sac (4B) kotaları aşılırken, sırasıyla 9.138 mt ve 28.291 mt ürün AB limanlarında duruyor.