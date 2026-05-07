Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2026’nın Ocak-Mart döneminde %15,2 geriledi, geleneksel pazarlardaki düşüş yeni pazarlardaki artışlarla dengeleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin sıcak rulo sac ihracatı Mart ayında aylık %53,9 artış ve yıllık %13,1 düşüşle 288.043 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %51,9 artış ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %14,5 düşüşle 160,90 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin sıcak rulo sac ihracatı yıllık %15,2 düşüşle 606.440 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %16 düşüşle 340,57 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke %28,6 düşüşle 152.197 mt ile İtalya oldu. İtalya’yı, yıllık %26,5 artışla 62.625 mt sıcak rulo sac ithal eden Yunanistan ve %42,1 düşüşle 56.274 mt ithalat yapan İspanya takip etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye’nin en büyük sıcak rulo sac ihracat pazarları ağırlıklı olarak İtalya, İspanya, Portekiz, Mısır ve Yunanistan gibi pazarlardan oluşurken, 2026’nın Ocak-Mart döneminde bu sıralamada belirgin bir değişim görüldü. İtalya düşüşe rağmen ilk sıradaki yerini korurken, Yunanistan ikinci sıraya yükseldi; İspanya ise tonajdaki gerilemeye rağmen ilk üçte kalmayı sürdürdü. Buna karşılık, geçtiğimiz yıl öne çıkan Portekiz ve Mısır’a yapılan ihracattaki sert düşüşler dikkat çekerken, Bulgaristan, Romanya, Belçika, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Irak gibi pazarlara yapılan sevkiyatlardaki güçlü artışlar bu yılın ihracat dağılımını değiştirdi. Bu tablo, Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatında geleneksel büyük pazarlardaki kayıpların yeni ve büyüyen bölgesel pazarlara yönelimle kısmen dengelendiğini gösteriyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok sıcak rulo sac ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim

(%) İtalya 152.197 213.051 -28,6 108.118 131.392 -17,7 Yunanistan 62.625 49.488 26,5 30.640 13.655 124,4 İspanya 56.274 97.215 -42,1 33.631 42.586 -21 Bulgaristan 34.388 4.853 608,6 34.388 4.254 708,3 Romanya 33.080 14.903 122 18.384 5.403 240,2 ABD 28.497 130 >1000 - 127 - Belçika 27.989 2.227 >1000 12.751 1 >1000 Kuzey Makedonya 27.400 8.583 219,2 10.023 - - Sırbistan 24.941 8.986 177,5 6.221 4.760 30,7 Irak 22.430 9.009 149 4.238 3.927 7,9

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2026