Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak’ta %23 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı aylık %13,6 düşüş ve yıllık %23 artışla 798.591 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %16,1 ve yıllık %7,6 artışla 94,87 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla demir cevheri ithal ettiği ülke, 416.040 mt demir cevheri ithalatı yapılan Brezilya oldu. Brezilya’yı Türkiye 'ye 165.657 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 80.290 mt mt demir cevheri ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok demir cevheri ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2025 Ocak 2024 Yıllık değişim

(%) Brezilya 416.040 416.834 -0,2 İsveç 165.657 - - Ukrayna 80.290 75.186 6,8 Özbekistan 74.051 - - Rusya 62.403 9.568 552,2

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak 2025