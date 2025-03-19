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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak’ta %23 artış kaydetti

Çarşamba, 19 Mart 2025 11:25:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı aylık %13,6 düşüş ve yıllık %23 artışla 798.591 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %16,1 ve yıllık %7,6 artışla 94,87 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak 2025

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla demir cevheri ithal ettiği ülke, 416.040 mt demir cevheri ithalatı yapılan Brezilya oldu. Brezilya’yı Türkiye'ye 165.657 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 80.290 mt mt demir cevheri ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok demir cevheri ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 
 

Ocak 2025

Ocak 2024

Yıllık değişim
(%)

Brezilya

416.040

416.834

-0,2

İsveç

165.657

-

-

Ukrayna

80.290

75.186

6,8

Özbekistan

74.051

-

-

Rusya

62.403

9.568

552,2

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak 2025


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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