Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %41,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı Mayıs ayında aylık %22,5 düşüş ve yıllık %81,6 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %24,5 düşüş ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %74 artışla 113,18 milyon $ oldu.
2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %41,9 artışla 5,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,1 artarak 549,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %43 artışla 3,43 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %249,3 artışla 784.207 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve geçen yılın aynı döneminde ithalat yapılmayan 664.233 mt ile Norveç takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs
2026
|Ocak-Mayıs
2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|3.431.456
|2.398.782
|43
|775.773
|210.004
|269,4
|Rusya
|784.207
|224.540
|249,3
|180.833
|62.823
|187,8
|Norveç
|664.233
|0
|-
|-
|-
|-
|G. Afrika
|225.996
|167.615
|34,8
|166.218
|167.591
|-0,8
|ABD
|140.466
|0
|>1000
|-
|-
|-
|Gürcistan
|2.386
|0
|-
|-
|-
|-
|Irak
|1.917
|0
|-
|442
|-
|-
|Romanya
|461
|1.806
|-74,5
|64
|136
|-53,3
|Fas
|328
|0
|-
|-
|-
|-
|Kazakistan
|66
|0
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026