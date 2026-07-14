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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %41,9 arttı

Salı, 14 Temmuz 2026 11:23:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı Mayıs ayında aylık %22,5 düşüş ve yıllık %81,6 artışla 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %24,5 düşüş ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %74 artışla 113,18 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Mayıs döneminde ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %41,9 artışla 5,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %39,1 artarak 549,20 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %43 artışla 3,43 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %249,3 artışla 784.207 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve geçen yılın aynı döneminde ithalat yapılmayan 664.233 mt ile Norveç takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs
2026		 Ocak-Mayıs
2025		 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
Brezilya 3.431.456 2.398.782 43 775.773 210.004 269,4
Rusya 784.207 224.540 249,3 180.833 62.823 187,8
Norveç 664.233 0 - - - -
G. Afrika 225.996 167.615 34,8 166.218 167.591 -0,8
ABD 140.466 0 >1000 - - -
Gürcistan 2.386 0 - - - -
Irak 1.917 0 - 442 - -
Romanya 461 1.806 -74,5 64 136 -53,3
Fas 328 0 - - - -
Kazakistan 66 0 - - - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2026


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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