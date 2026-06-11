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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026'nın ilk dört ayında %33,9 artarken, Norveç ve Rusya payını yükseltti

Perşembe, 11 Haziran 2026 10:27:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı Nisan ayında aylık %84,5 ve yıllık %46,5 artışla 1.449.026 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %83,3 ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %48,2 artışla 149,97 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %33,9 artışla 4,13 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %32,2 artarak 436,02 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %21,3 artışla 2,66 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı 664.233 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve yıllık %273,1 artışla 603.374 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatında Ocak-Nisan döneminde tablo, geçen yılki “daha geniş kaynaklı” yapıdan bu yıl daha belirgin biçimde birkaç ana tedarikçiye yoğunlaşan bir görünüme döndü. Brezilya liderliğini korurken tonajını yıllık %21,3 artışla 2,66 milyon mt’a çıkardı ve toplam ithalattaki ağırlığını güçlendirdi. Geçen yıl aynı dönemde üst sıralarda yer alan İsveç, Özbekistan ve Ukrayna’dan bu yıl ithalat yapılmaması dikkat çekerken, Norveç 664.233 mt ile ikinci sıraya yerleşti. Rusya’dan yapılan ithalat da yıllık %273,1 artışla 603.374 mt’a yükselerek listenin üçüncü sırasına çıktı. ABD’nin 140.466 mt ile bu yıl listeye girmesi de tedarik tarafında alternatif kaynak arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Toplam tonaj tarafında ise Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık %33,9 artışla 4,13 milyon mt seviyesine çıktı. Nisan ayındaki ithalatın hem aylık %84,5 hem de yıllık %46,5 artışla 1,45 milyon mt’a yükselmesi, entegre tesislerin hammadde ihtiyacında güçlü bir toparlanmaya ve muhtemelen dönemsel stok yenilemeye işaret ediyor. Bu artış, küresel demir cevheri piyasasında Çin kaynaklı talep ve kâr marjı baskısının fiyatlar üzerinde yarattığı aşağı yönlü etkinin alıcılar için daha uygun alım fırsatları oluşturduğu bir döneme denk geliyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)
Brezilya  2.655.679   2.188.778  21,3  878.262   785.238  11,8
Norveç  664.233   -    -  164.983   -    -
Rusya  603.374   161.717  273,1  264.349   57.244  361,8
ABD  140.466   0  >1000  140.466   0  >1000
G. Afrika  59.778   24  >1000  10   24  -58,3
Gürcistan  2.386   -    -  -     -    -
Irak  1.474   -    -  823   -    -
Romanya  397   1.670  -76,2  134   638  -79
Fas  328   -    -  -     -    -
Kazakistan  66   -    -  -     -    -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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