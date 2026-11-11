Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %23,3 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %34,9 ve yıllık %21,5 düşüşle 765.461 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %30,9 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %16,3 düşüşle 84,22 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %23,3 artışla 9,33 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,5 artışla 993,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %24,7 artışla 6,02 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %157,9 artışla 1,26 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1,00 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.

Eylül verileri ithalat ivmesinde belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor. Ocak-Ağustos döneminde %30 olan yıllık artış, Eylül ithalatının %21,5 gerilemesiyle Ocak-Eylül döneminde %23,3'e indi. Brezilya 6,02 milyon mt ile açık ara liderliğini korurken Eylül ayında Rusya ve Norveç'ten sevkiyat yapılmadı.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Brezilya 6.018.163 4.827.358 24,7 595.313 450.799 32,1 Rusya 1.262.696 489.550 157,9 - 192.270 - Norveç 1.002.034 165.294 506,2 - - - İsveç 505.551 660.718 -23,5 169.784 164.996 2,9 G. Afrika 392.362 167.635 134,1 26 - - ABD 140.466 - - - - - Gürcistan 2.494 - - 43 - - Irak 1.934 - - - - - Romanya 1.564 6.868 -77,2 296 1.251 -76,3 Fas 328 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2026