Brezilya, Norveç ve Rusya Türkiye’nin Ocak-Mart 2026 döneminde demir cevheri ithalatındaki %28’lik artışta belirleyici oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %18,7 ve yıllık %17,4 düşüşle 785.503 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %23,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %18,8 düşüşle 81,82 milyon $ oldu.

2026’nın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %28 artışla 2,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,2 artışla 286,06 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %26,6 artışla 1,78 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı 499.250 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve yıllık %224,5 artışla 339.025 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Brezilya 1.777.418 1.403.540 26,6 406.285 666.202 -39 Norveç 499.250 - - 165.059 - - Rusya 339.025 104.473 224,5 153.661 19.584 684,6 G. Afrika 59.768 - - 59.768 - - Gürcistan 2.386 - - 290 - - Irak 651 - - 50 - - Fas 328 - - 328 - - Romanya 263 1.032 -74,5 63 920 -93,1 Kazakistan 66 - - - - - Almanya 30 10 200 - 10 -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2026