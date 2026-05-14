Brezilya, Norveç ve Rusya Türkiye’nin Ocak-Mart 2026 döneminde demir cevheri ithalatındaki %28’lik artışta belirleyici oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %18,7 ve yıllık %17,4 düşüşle 785.503 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %23,2 ve 2025 yılının Mart ayına kıyasla %18,8 düşüşle 81,82 milyon $ oldu.
2026’nın Ocak-Mart döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %28 artışla 2,68 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %25,2 artışla 286,06 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %26,6 artışla 1,78 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı 499.250 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve yıllık %224,5 artışla 339.025 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2026
|Ocak-Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2026
|Mart 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|1.777.418
|1.403.540
|26,6
|406.285
|666.202
|-39
|Norveç
|499.250
|-
|-
|165.059
|-
|-
|Rusya
|339.025
|104.473
|224,5
|153.661
|19.584
|684,6
|G. Afrika
|59.768
|-
|-
|59.768
|-
|-
|Gürcistan
|2.386
|-
|-
|290
|-
|-
|Irak
|651
|-
|-
|50
|-
|-
|Fas
|328
|-
|-
|328
|-
|-
|Romanya
|263
|1.032
|-74,5
|63
|920
|-93,1
|Kazakistan
|66
|-
|-
|-
|-
|-
|Almanya
|30
|10
|200
|-
|10
|-
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2026