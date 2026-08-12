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Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın ilk yarısında %32,6 arttı

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 11:15:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %0,3 ve yıllık %1,7 artışla 1.127.020 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %12,7 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %14,5 artışla 127,59 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %32,6 artışla 6,38 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,7 artışla 676,79 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %24,8 artışla 4,03 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı 1,00 milyon mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve yıllık %271,2 artışla 976.118 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)
Brezilya 4.028.656 3.228.901 24,8 597.192 830.119 -28,1
Norveç 1.002.034 - - 337.801 - -
Rusya 976.118 262.984 271,2 191.908 38.445 399,2
G. Afrika 226.006 167.635 34,8 - 20 -
ABD 140.466 0,424 >1000 - - -
Gürcistan 2.386 - - - - -
Irak 1.917 - - - - -
Romanya 570 2.238 -74,5 109 432 -74,8
Fas 328 - - - - -
Kazakistan 66 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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