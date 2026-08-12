Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın ilk yarısında %32,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %0,3 ve yıllık %1,7 artışla 1.127.020 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %12,7 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %14,5 artışla 127,59 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Haziran döneminde ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %32,6 artışla 6,38 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,7 artışla 676,79 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %24,8 artışla 4,03 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı 1,00 milyon mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve yıllık %271,2 artışla 976.118 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk altı ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2026
|Ocak-Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2026
|Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|4.028.656
|3.228.901
|24,8
|597.192
|830.119
|-28,1
|Norveç
|1.002.034
|-
|-
|337.801
|-
|-
|Rusya
|976.118
|262.984
|271,2
|191.908
|38.445
|399,2
|G. Afrika
|226.006
|167.635
|34,8
|-
|20
|-
|ABD
|140.466
|0,424
|>1000
|-
|-
|-
|Gürcistan
|2.386
|-
|-
|-
|-
|-
|Irak
|1.917
|-
|-
|-
|-
|-
|Romanya
|570
|2.238
|-74,5
|109
|432
|-74,8
|Fas
|328
|-
|-
|-
|-
|-
|Kazakistan
|66
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2026