Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %65,7 arttı, kaynaklar çeşitleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %4,1 ve yıllık %180,9 artışla 965.983 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %223,5 artışla 106,6 milyon $ oldu.

2026’nın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %65,7 artışla 1,9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %59,8 artarak 204,2 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %86,0 artışla 1,4 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 334.192 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve %118,4 artışla 185.364 mt ihracat yapan Rusya Federasyonu takip etti.

Yılın ilk iki ayında Brezilya’nın payını %86 artışla ciddi şekilde genişletmesi ve toplam ithalatın büyük kısmını oluşturması, Türkiye’nin yeniden geleneksel ana tedarikçilere yöneldiğini gösterirken, Rusya’dan yapılan ithalattaki %118,4’lük artış alternatif kaynakların da halen piyasada olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte Norveç’in sıfırdan önemli bir tonajla listeye girmesi ise tedarik kaynaklarının çeşitlenmesine yönelik eğilimin güçlendiğini gösteriyor.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.371.132 737.337 86 725.620 321.298 125,8 Norveç 334.192 - - 164.264 - - Rusya 185.364 84.889 118,4 74.957 22.484 233,4 Gürcistan 2.096 - - 765 - - Irak 602 - - 224 - - Romanya 200 112 79,1 110 - - Kazakistan 66 - - 22 - - Almanya 30 - - 20 - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026