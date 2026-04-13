Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %65,7 arttı, kaynaklar çeşitleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %4,1 ve yıllık %180,9 artışla 965.983 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %9,1 ve 2025 yılının Şubat ayına kıyasla %223,5 artışla 106,6 milyon $ oldu.
2026’nın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %65,7 artışla 1,9 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %59,8 artarak 204,2 milyon $ seviyesine yükseldi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %86,0 artışla 1,4 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 334.192 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve %118,4 artışla 185.364 mt ihracat yapan Rusya Federasyonu takip etti.
Yılın ilk iki ayında Brezilya’nın payını %86 artışla ciddi şekilde genişletmesi ve toplam ithalatın büyük kısmını oluşturması, Türkiye’nin yeniden geleneksel ana tedarikçilere yöneldiğini gösterirken, Rusya’dan yapılan ithalattaki %118,4’lük artış alternatif kaynakların da halen piyasada olduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte Norveç’in sıfırdan önemli bir tonajla listeye girmesi ise tedarik kaynaklarının çeşitlenmesine yönelik eğilimin güçlendiğini gösteriyor.
Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|1.371.132
|737.337
|86
|725.620
|321.298
|125,8
|Norveç
|334.192
|-
|-
|164.264
|-
|-
|Rusya
|185.364
|84.889
|118,4
|74.957
|22.484
|233,4
|Gürcistan
|2.096
|-
|-
|765
|-
|-
|Irak
|602
|-
|-
|224
|-
|-
|Romanya
|200
|112
|79,1
|110
|-
|-
|Kazakistan
|66
|-
|-
|22
|-
|-
|Almanya
|30
|-
|-
|20
|-
|-
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2026