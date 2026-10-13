Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %30 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %16,5 ve yıllık %39,7 artışla 1.174.959 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %43 artışla 121,87 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %30 artışla 8,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,4 artışla 909,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,9 artışla 5,42 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %324,8 artışla 1,26 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1,00 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ağustos 2026
|Ocak-Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ağustos 2026
|Ağustos 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|5.422.847
|4.376.558
|23,9
|731.874
|576.467
|27
|Rusya
|1.262.696
|297.279
|324,8
|111.128
|14.612
|660,5
|Norveç
|1.002.034
|165.294
|506,2
|-
|-
|-
|G. Afrika
|392.336
|167.635
|134
|166.310
|-
|-
|İsveç
|335.767
|495.722
|-32,3
|165.048
|165.010
|-
|ABD
|140.466
|-
|-
|-
|-
|-
|Gürcistan
|2.452
|-
|-
|-
|-
|-
|Irak
|1.934
|-
|-
|18
|-
|-
|Romanya
|1.268
|5.617
|-77,4
|581
|2.446
|-76,2
|Fas
|328
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026