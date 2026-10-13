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Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %30 yükseldi

Salı, 13 Ekim 2026 11:19:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %16,5 ve yıllık %39,7 artışla 1.174.959 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %43 artışla 121,87 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %30 artışla 8,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,4 artışla 909,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,9 artışla 5,42 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %324,8 artışla 1,26 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1,00 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim
(%)
Brezilya 5.422.847 4.376.558 23,9 731.874 576.467 27
Rusya 1.262.696 297.279 324,8 111.128 14.612 660,5
Norveç 1.002.034 165.294 506,2 - - -
G. Afrika 392.336 167.635 134 166.310 - -
İsveç 335.767 495.722 -32,3 165.048 165.010 -
ABD 140.466 - - - - -
Gürcistan 2.452 - - - - -
Irak 1.934 - - 18 - -
Romanya 1.268 5.617 -77,4 581 2.446 -76,2
Fas 328 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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