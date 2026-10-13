Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %30 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %16,5 ve yıllık %39,7 artışla 1.174.959 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %10,4 ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %43 artışla 121,87 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %30 artışla 8,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %30,4 artışla 909,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,9 artışla 5,42 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %324,8 artışla 1,26 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1,00 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Brezilya 5.422.847 4.376.558 23,9 731.874 576.467 27 Rusya 1.262.696 297.279 324,8 111.128 14.612 660,5 Norveç 1.002.034 165.294 506,2 - - - G. Afrika 392.336 167.635 134 166.310 - - İsveç 335.767 495.722 -32,3 165.048 165.010 - ABD 140.466 - - - - - Gürcistan 2.452 - - - - - Irak 1.934 - - 18 - - Romanya 1.268 5.617 -77,4 581 2.446 -76,2 Fas 328 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ağustos 2026