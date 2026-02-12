Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’te %3,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,4 artış ve yıllık %24,8 düşüşle 694.921 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20,3 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %6,1 düşüşle 76,73 milyon $ oldu.
2025 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 9,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 düşerek 1,20 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %15,6 artışla 6,10 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %76 artışla 875.243 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2025
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|6.102.970
|5.278.610
|15,6
|366.021
|583.955
|-37,3
|Rusya
|875.243
|497.377
|76
|159.920
|60.513
|164,3
|İsveç
|660.718
|989.927
|-33,3
|-
|-
|-
|Özbekistan
|593.535
|1.001.047
|-40,7
|-
|109.015
|-
|Norveç
|495.305
|-
|-
|164.976
|-
|-
|Ukrayna
|487.872
|1.094.683
|-55,4
|-
|-
|-
|G. Afrika
|167.675
|861.166
|-80,5
|20
|20
|-0,2
|Avustralya
|166.094
|170.460
|-2,6
|-
|170.459
|-
|Uruguay
|79.531
|-
|-
|-
|-
|-
|Romanya
|9.643
|4.332
|122,6
|68
|520
|-87
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - 2025