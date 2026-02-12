Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’te %3,6 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,4 artış ve yıllık %24,8 düşüşle 694.921 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20,3 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %6,1 düşüşle 76,73 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 9,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 düşerek 1,20 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %15,6 artışla 6,10 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %76 artışla 875.243 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2025 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 6.102.970 5.278.610 15,6 366.021 583.955 -37,3 Rusya 875.243 497.377 76 159.920 60.513 164,3 İsveç 660.718 989.927 -33,3 - - - Özbekistan 593.535 1.001.047 -40,7 - 109.015 - Norveç 495.305 - - 164.976 - - Ukrayna 487.872 1.094.683 -55,4 - - - G. Afrika 167.675 861.166 -80,5 20 20 -0,2 Avustralya 166.094 170.460 -2,6 - 170.459 - Uruguay 79.531 - - - - - Romanya 9.643 4.332 122,6 68 520 -87

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - 2025