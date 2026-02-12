 |  Giriş 
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’te %3,6 düştü

Perşembe, 12 Şubat 2026 10:49:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,4 artış ve yıllık %24,8 düşüşle 694.921 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %20,3 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %6,1 düşüşle 76,73 milyon $ oldu.

2025 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %3,6 düşüşle 9,64 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %15,6 düşerek 1,20 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %15,6 artışla 6,10 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %76 artışla 875.243 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2025 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Brezilya 6.102.970  5.278.610  15,6 366.021  583.955  -37,3
Rusya 875.243  497.377  76 159.920  60.513  164,3
İsveç 660.718  989.927  -33,3 -    -    -
Özbekistan 593.535  1.001.047  -40,7 -    109.015  -
Norveç 495.305  -    - 164.976  -    -
Ukrayna 487.872  1.094.683  -55,4 -    - -
G. Afrika 167.675 861.166 -80,5 20 20 -0,2
Avustralya 166.094 170.460 -2,6 -    170.459 -
Uruguay 79.531 -    - -    -    -
Romanya 9.643  4.332  122,6 68  520  -87

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - 2025


