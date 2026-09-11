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Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %28,6 artış kaydetti

Cuma, 11 Eylül 2026 14:48:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %10,5 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 1.008.696 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,5 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %4,6 artışla 110,38 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %28,6 artışla 7,39 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,7 artışla 787,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,4 artışla 4,69 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %307,4 artışla 1,15 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)		 Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim
(%)
Brezilya 4.690.971 3.800.091 23,4 662.310 571.190 16
Rusya 1.151.562 282.668 307,4 175.444 19.683 791,3
Norveç 1.002.034 165.294 506,2 - 165.294 -
G. Afrika 226.026 167.635 34,8 20 - -
İsveç 170.719 330.712 -48,4 170.719 - -
ABD 140.466 - - - - -
Gürcistan 2.452 - - 65 - -
Irak 1.917 - - - - -
Romanya 687 3.171 -78,3 117 933 -87,4
Fas 328 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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