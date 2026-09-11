Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %28,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %10,5 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 1.008.696 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,5 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %4,6 artışla 110,38 milyon $ oldu.
2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %28,6 artışla 7,39 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,7 artışla 787,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,4 artışla 4,69 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %307,4 artışla 1,15 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Temmuz 2026
|Ocak-Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Temmuz 2026
|Temmuz 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|4.690.971
|3.800.091
|23,4
|662.310
|571.190
|16
|Rusya
|1.151.562
|282.668
|307,4
|175.444
|19.683
|791,3
|Norveç
|1.002.034
|165.294
|506,2
|-
|165.294
|-
|G. Afrika
|226.026
|167.635
|34,8
|20
|-
|-
|İsveç
|170.719
|330.712
|-48,4
|170.719
|-
|-
|ABD
|140.466
|-
|-
|-
|-
|-
|Gürcistan
|2.452
|-
|-
|65
|-
|-
|Irak
|1.917
|-
|-
|-
|-
|-
|Romanya
|687
|3.171
|-78,3
|117
|933
|-87,4
|Fas
|328
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026