Türkiye'nin demir cevheri ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %28,6 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %10,5 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 1.008.696 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,5 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %4,6 artışla 110,38 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %28,6 artışla 7,39 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,7 artışla 787,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %23,4 artışla 4,69 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya'yı yıllık %307,4 artışla 1,15 milyon mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve yıllık %506,2 artışla 1 milyon mt ihracat yapan Norveç takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Brezilya 4.690.971 3.800.091 23,4 662.310 571.190 16 Rusya 1.151.562 282.668 307,4 175.444 19.683 791,3 Norveç 1.002.034 165.294 506,2 - 165.294 - G. Afrika 226.026 167.635 34,8 20 - - İsveç 170.719 330.712 -48,4 170.719 - - ABD 140.466 - - - - - Gürcistan 2.452 - - 65 - - Irak 1.917 - - - - - Romanya 687 3.171 -78,3 117 933 -87,4 Fas 328 - - - - -

Türkiye'nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Temmuz 2026