Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak ayında %16,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı aylık %33,5 ve yıllık %16,2 artışla 927.695 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %27,3 ve yıllık %2,9 artışla 97,65 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla demir cevheri ithal ettiği ülke, 645.508 mt demir cevheri ithalatı yapılan Brezilya oldu. Brezilya’yı Türkiye 'ye 169.928 mt demir cevheri ihraç eden Norveç ve 110.407 mt mt demir cevheri ihraç eden Rusya takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok demir cevheri ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) Brezilya 645.508 416.040 55,2 Norveç 169.928 - - Rusya 110.407 62.406 76,9 Gürcistan 1.331 - - Irak 378 - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak 2026