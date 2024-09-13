Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %58 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %34,5 ve yıllık %98,8 artışla 1.263.006 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %27,2 düşüş ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %101,5 artışla 148,81 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %58 artışla 6.682.646 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %61,9 artışla 869,34 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 3.366.767 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 929.676 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.141 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2023 Ocak-Temmuz 2024 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2023 Temmuz 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.911.186 3.366.767 15,6 461,759 708,984 53,5 Ukrayna 333.438 929.676 178,8 3,199 77,027 >1000 Güney Afrika 60 861.141 >1000 - 172,876 - İsveç 654.782 659.930 0,8 - 164,980 - Özbekistan 70.553 484.439 586,6 70,553 73,687 4,4 Rusya 187.501 300.628 60,3 26,556 63,999 141 Kanada - 77.769 - - 50 - Makedonya - 1.145 - - 779 - Romanya 73.119 861 -98,8 - 563 - Bulgaristan - 160 - - - -