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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %58 arttı

Cuma, 13 Eylül 2024 10:04:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Temmuz ayında aylık %34,5 ve yıllık %98,8 artışla 1.263.006 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %27,2 düşüş ve 2023 yılının Temmuz ayına kıyasla %101,5 artışla 148,81 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yedi ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %58 artışla 6.682.646 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %61,9 artışla 869,34 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 3.366.767 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 929.676 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.141 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2023

Ocak-Temmuz 2024

Yıllık değişim
(%)

Temmuz 2023

Temmuz 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

2.911.186

3.366.767

15,6

461,759

708,984

53,5

Ukrayna

333.438

929.676

178,8

3,199

77,027

>1000

Güney Afrika

60

861.141

>1000

-

172,876

-

İsveç

654.782

659.930

0,8

-

164,980

-

Özbekistan

70.553

484.439

586,6

70,553

73,687

4,4

Rusya

187.501

300.628

60,3

26,556

63,999

141

Kanada

-

77.769

-

-

50

-

Makedonya

-

1.145

-

-

779

-

Romanya

73.119

861

-98,8

-

563

-

Bulgaristan

-

160

-

-

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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