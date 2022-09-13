Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %4,8 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 11:08:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Haziran ayına göre %46,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %32,6 düşüşle 671.444 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %44 ve aylık %45,1 düşüşle 121,13 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %4,8 düşüşle 6,17 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 934,94 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %24,5 düşüşle 2,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 989.298 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Temmuz döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2022 Ocak-Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Temmuz 2022 Temmuz 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.412.315 3.195.876 -24,52 114.945 484.622 -76,28 Güney Afrika 1.190.707 344.529 245,6 173.001 - - İsveç 989.298 1.069.492 -7,5 164.996 164.977 0,01 Hindistan 435.186 - - - - - Ukrayna 390.227 728.282 -46,42 35.813 156.331 -77,09 Rusya 360.767 862.488 -58,17 78.702 91.944 -14,4 Finlandiya 141.701 74.603 89,94 - 74.603 - Mali 118.431 143.807 -17,65 24.778 23.714 4,49 Özbekistan 79.209 - - 79.209 - - Norveç 49.503 - - - - -

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: