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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %4,8 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 11:08:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Haziran ayına göre %46,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %32,6 düşüşle 671.444 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %44 ve aylık %45,1 düşüşle 121,13 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %4,8 düşüşle 6,17 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 934,94 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %24,5 düşüşle 2,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 989.298 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Temmuz döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Temmuz 2022

Ocak-Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Temmuz 2022

Temmuz 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

2.412.315

3.195.876

-24,52

114.945

484.622

-76,28

Güney Afrika

1.190.707

344.529

245,6

173.001

-

-

İsveç

989.298

1.069.492

-7,5

164.996

164.977

0,01

Hindistan

435.186

-

-

-

-

-

Ukrayna

390.227

728.282

-46,42

35.813

156.331

-77,09

Rusya

360.767

862.488

-58,17

78.702

91.944

-14,4

Finlandiya

141.701

74.603

89,94

-

74.603

-

Mali

118.431

143.807

-17,65

24.778

23.714

4,49

Özbekistan

79.209

-

-

79.209

-

-

Norveç

49.503

-

-

-

-

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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