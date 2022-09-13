Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %4,8 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Haziran ayına göre %46,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %32,6 düşüşle 671.444 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %44 ve aylık %45,1 düşüşle 121,13 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %4,8 düşüşle 6,17 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18,4 düşüşle 934,94 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %24,5 düşüşle 2,41 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 989.298 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Temmuz döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Temmuz 2022
|
Ocak-Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Temmuz 2022
|
Temmuz 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
2.412.315
|
3.195.876
|
-24,52
|
114.945
|
484.622
|
-76,28
|
Güney Afrika
|
1.190.707
|
344.529
|
245,6
|
173.001
|
-
|
-
|
İsveç
|
989.298
|
1.069.492
|
-7,5
|
164.996
|
164.977
|
0,01
|
Hindistan
|
435.186
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
390.227
|
728.282
|
-46,42
|
35.813
|
156.331
|
-77,09
|
Rusya
|
360.767
|
862.488
|
-58,17
|
78.702
|
91.944
|
-14,4
|
Finlandiya
|
141.701
|
74.603
|
89,94
|
-
|
74.603
|
-
|
Mali
|
118.431
|
143.807
|
-17,65
|
24.778
|
23.714
|
4,49
|
Özbekistan
|
79.209
|
-
|
-
|
79.209
|
-
|
-
|
Norveç
|
49.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: