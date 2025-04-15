Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Şubat döneminde %31,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Şubat ayında aylık %56,9 ve yıllık %66,5 düşüşle 343.931 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %65,3 ve 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %76,8 düşüşle 32,94 milyon $ oldu.

2025’in ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %31,9 düşüşle 1,14 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %44,5 düşerek 127,81 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 737.337 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 165.657 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 84.887 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 737.337 928.046 -20,5 321.298 511.212 -37,1 İsveç 165.657 - - - - - Rusya 84.887 66.079 28,5 22.481 56.511 -60,2 Ukrayna 80.290 231.813 -65,4 - 156.627 - Özbekistan 74.051 29.750 148,9 - 29.750 - Makedonya 189 - - 151 - - Romanya 112 - - - - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025