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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,3 arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 11:26:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %31,3 ve 2021 yılının aynı ayına göre %24,6 artışla 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 düşüş ve aylık %57,5 artışla 176,51 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %7,3 artışla 3,75 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 düşüşle 484,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2 düşüşle 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 780.291 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.328 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Nisan döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

1.623.539

1.657.103

-2,03

796.277

404.719

96,75

Güney Afrika

780.291

344.509

126,49

99.515

-

-

İsveç

659.328

659.971

-0,1

329.335

329.999

-0,2

Ukrayna

235.274

308.996

-23,86

-

153.623

-

Rusya

208.258

448.739

-53,59

13.599

77.026

-82,34

Finlandiya

141.701

-

-

-

-

-

Mali

52.432

76.425

-31,39

-

28.663

-

Norveç

49.503

-

-

-

-

-

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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