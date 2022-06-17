Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %31,3 ve 2021 yılının aynı ayına göre %24,6 artışla 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 düşüş ve aylık %57,5 artışla 176,51 milyon $ oldu.
Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %7,3 artışla 3,75 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 düşüşle 484,65 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2 düşüşle 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 780.291 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.328 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Nisan döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
1.623.539
|
1.657.103
|
-2,03
|
796.277
|
404.719
|
96,75
|
Güney Afrika
|
780.291
|
344.509
|
126,49
|
99.515
|
-
|
-
|
İsveç
|
659.328
|
659.971
|
-0,1
|
329.335
|
329.999
|
-0,2
|
Ukrayna
|
235.274
|
308.996
|
-23,86
|
-
|
153.623
|
-
|
Rusya
|
208.258
|
448.739
|
-53,59
|
13.599
|
77.026
|
-82,34
|
Finlandiya
|
141.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
52.432
|
76.425
|
-31,39
|
-
|
28.663
|
-
|
Norveç
|
49.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: