Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %7,3 arttı

Cuma, 17 Haziran 2022 11:26:29 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mart ayına göre %31,3 ve 2021 yılının aynı ayına göre %24,6 artışla 1,24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %4,5 düşüş ve aylık %57,5 artışla 176,51 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %7,3 artışla 3,75 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,1 düşüşle 484,65 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %2 düşüşle 1,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 780.291 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.328 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Nisan döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.623.539 1.657.103 -2,03 796.277 404.719 96,75 Güney Afrika 780.291 344.509 126,49 99.515 - - İsveç 659.328 659.971 -0,1 329.335 329.999 -0,2 Ukrayna 235.274 308.996 -23,86 - 153.623 - Rusya 208.258 448.739 -53,59 13.599 77.026 -82,34 Finlandiya 141.701 - - - - - Mali 52.432 76.425 -31,39 - 28.663 - Norveç 49.503 - - - - -

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: