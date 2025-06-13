Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %14,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %3,9 artış ve yıllık %7,5 düşüşle 988.846 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,5 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %27,9 düşüşle 101,22 milyon $ oldu.
2025’in ilk dört ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %14,4 düşüşle 3,08 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,2 düşerek 329,74 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak-Nisan 2025
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %14,6 düşüşle 2,19 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 330.712 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 239.458 mt ihracat yapan Özbekistan takip etti.
Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2025
|Ocak-Nisan 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2025
|Nisan 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|2.188.776
|1.909.860
|14,6
|785.236
|450.918
|74,1
|İsveç
|330.712
|164.978
|100,5
|2
|164.975
|-99,9
|Özbekistan
|239.458
|161.843
|48
|66.001
|61.316
|7,6
|Rusya
|161.714
|156.784
|3,1
|57.240
|65.959
|-13,2
|Ukrayna
|159.994
|618.243
|-74,1
|79.703
|157.004
|-49,2
|Romanya
|1.670
|-
|-
|638
|-
|-
|Makedonya
|307
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025