Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Nisan döneminde %14,4 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %3,9 artış ve yıllık %7,5 düşüşle 988.846 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %0,5 artış ve 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %27,9 düşüşle 101,22 milyon $ oldu.

2025’in ilk dört ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %14,4 düşüşle 3,08 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,2 düşerek 329,74 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak-Nisan 2025

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %14,6 düşüşle 2,19 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 330.712 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 239.458 mt ihracat yapan Özbekistan takip etti.

Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2025 Nisan 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.188.776 1.909.860 14,6 785.236 450.918 74,1 İsveç 330.712 164.978 100,5 2 164.975 -99,9 Özbekistan 239.458 161.843 48 66.001 61.316 7,6 Rusya 161.714 156.784 3,1 57.240 65.959 -13,2 Ukrayna 159.994 618.243 -74,1 79.703 157.004 -49,2 Romanya 1.670 - - 638 - - Makedonya 307 - - - - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025