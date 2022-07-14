Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %2,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %60,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %43,8 düşüşle 489.555 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %37 ve aylık %38,6 düşüşle 108,35 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %2,9 düşüşle 4,24 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18 düşüşle 593 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %18,2 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 850.111 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.333 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Mayıs döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
1.670.573
|
2.042.247
|
-18,2
|
47.034
|
385.144
|
-87,79
|
Güney Afrika
|
850.111
|
344.509
|
146,76
|
69.821
|
-
|
-
|
İsveç
|
659.333
|
739.515
|
-10,84
|
-
|
79.543
|
-
|
Hindistan
|
306.994
|
-
|
-
|
306.994
|
-
|
-
|
Rusya
|
250.774
|
592.448
|
-57,67
|
42.516
|
143.709
|
-70,42
|
Ukrayna
|
235.274
|
571.950
|
-58,86
|
-
|
262.954
|
-
|
Finlandiya
|
141.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
75.557
|
76.425
|
-1,14
|
23.124
|
-
|
-
|
Norveç
|
49.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: