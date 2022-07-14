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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %2,9 düştü

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:28:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %60,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %43,8 düşüşle 489.555 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %37 ve aylık %38,6 düşüşle 108,35 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %2,9 düşüşle 4,24 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18 düşüşle 593 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %18,2 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 850.111 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.333 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

1.670.573

2.042.247

-18,2

47.034

385.144

-87,79

Güney Afrika

850.111

344.509

146,76

69.821

-

-

İsveç

659.333

739.515

-10,84

-

79.543

-

Hindistan

306.994

-

-

306.994

-

-

Rusya

250.774

592.448

-57,67

42.516

143.709

-70,42

Ukrayna

235.274

571.950

-58,86

-

262.954

-

Finlandiya

141.701

-

-

-

-

-

Mali

75.557

76.425

-1,14

23.124

-

-

Norveç

49.503

-

-

-

-

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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