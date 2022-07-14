Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %2,9 düştü

Perşembe, 14 Temmuz 2022 11:28:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Nisan ayına göre %60,5 ve 2021 yılının aynı ayına göre %43,8 düşüşle 489.555 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %37 ve aylık %38,6 düşüşle 108,35 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %2,9 düşüşle 4,24 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %18 düşüşle 593 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %18,2 düşüşle 1,67 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 850.111 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 659.333 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mayıs döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.670.573 2.042.247 -18,2 47.034 385.144 -87,79 Güney Afrika 850.111 344.509 146,76 69.821 - - İsveç 659.333 739.515 -10,84 - 79.543 - Hindistan 306.994 - - 306.994 - - Rusya 250.774 592.448 -57,67 42.516 143.709 -70,42 Ukrayna 235.274 571.950 -58,86 - 262.954 - Finlandiya 141.701 - - - - - Mali 75.557 76.425 -1,14 23.124 - - Norveç 49.503 - - - - -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: