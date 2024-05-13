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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %37,9 arttı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 10:39:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %16,7 düşüş ve yıllık %33,1 artışla 856.230 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,2 düşüş ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %56,9 artışla 123,34 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %37,9 artışla 2.533.518 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %64,2 artışla 353.38 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 1.459.171 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 461.238 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 343.867 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

1.408.166

1.459.171

3,6

630.002

531.125

-15,7

Ukrayna

30.008

461.238

>1000

-

229.425

-

Güney Afrika

60

343.867

>1000

20

-

-

Özbekistan

-

100.527

-

-

70.776

-

Rusya

69.226

90.818

31,2

13.008

24.742

90,2

Kanada

-

77.719

-

-

9.816

-

Bulgaristan

-

160

-

-

-

-

Almanya

20

10

-50

-

-

-

Kongo

-

3

-

-

2

-

İsveç

330.057

3

-99,9

-

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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