Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %37,9 arttı

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 10:39:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %16,7 düşüş ve yıllık %33,1 artışla 856.230 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,2 düşüş ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %56,9 artışla 123,34 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %37,9 artışla 2.533.518 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %64,2 artışla 353.38 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 1.459.171 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 461.238 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 343.867 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.408.166 1.459.171 3,6 630.002 531.125 -15,7 Ukrayna 30.008 461.238 >1000 - 229.425 - Güney Afrika 60 343.867 >1000 20 - - Özbekistan - 100.527 - - 70.776 - Rusya 69.226 90.818 31,2 13.008 24.742 90,2 Kanada - 77.719 - - 9.816 - Bulgaristan - 160 - - - - Almanya 20 10 -50 - - - Kongo - 3 - - 2 - İsveç 330.057 3 -99,9 - - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: