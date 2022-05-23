Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %0,4 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:30:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %11,1 ve 2021 yılının aynı ayına göre %14 artışla 943.741 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 düşüş ve aylık %20,1 artışla 112,04 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,4 artışla 2,51 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 düşüşle 308,14 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %33,95 düşüşle 827.262 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 680.775 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mart döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 827.262 1.252.384 -33,95 319.686 334.226 -4,35 Güney Afrika 680.775 344.489 97,62 344.851 172.060 100,42 İsveç 329.993 329.973 0,01 - 165.000 - Ukrayna 235.274 155.373 51,43 79.159 - - Rusya 194.659 371.713 -47,63 27.091 134.755 -79,9 Finlandiya 141.701 - - 70.849 - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: