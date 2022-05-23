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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %0,4 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 11:30:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %11,1 ve 2021 yılının aynı ayına göre %14 artışla 943.741 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 düşüş ve aylık %20,1 artışla 112,04 milyon $ oldu.

Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,4 artışla 2,51 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 düşüşle 308,14 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %33,95 düşüşle 827.262 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 680.775 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Mart döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

827.262

1.252.384

-33,95

319.686

334.226

-4,35

Güney Afrika

680.775

344.489

97,62

344.851

172.060

100,42

İsveç

329.993

329.973

0,01

-

165.000

-

Ukrayna

235.274

155.373

51,43

79.159

-

-

Rusya

194.659

371.713

-47,63

27.091

134.755

-79,9

Finlandiya

141.701

-

-

70.849

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Türkiye Avrupa ith/ihr istatistikleri 

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