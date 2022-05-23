Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %0,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Şubat ayına göre %11,1 ve 2021 yılının aynı ayına göre %14 artışla 943.741 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %19,3 düşüş ve aylık %20,1 artışla 112,04 milyon $ oldu.
Yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,4 artışla 2,51 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,9 düşüşle 308,14 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %33,95 düşüşle 827.262 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 680.775 mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 329.993 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Mart döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
827.262
|
1.252.384
|
-33,95
|
319.686
|
334.226
|
-4,35
|
Güney Afrika
|
680.775
|
344.489
|
97,62
|
344.851
|
172.060
|
100,42
|
İsveç
|
329.993
|
329.973
|
0,01
|
-
|
165.000
|
-
|
Ukrayna
|
235.274
|
155.373
|
51,43
|
79.159
|
-
|
-
|
Rusya
|
194.659
|
371.713
|
-47,63
|
27.091
|
134.755
|
-79,9
|
Finlandiya
|
141.701
|
-
|
-
|
70.849
|
-
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: