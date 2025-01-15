 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %14,1 arttı

Çarşamba, 15 Ocak 2025 12:06:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %60,1 ve yıllık %63,2 düşüşle 267.890 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %55,6 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %62,9 düşüşle 31,39 milyon $ oldu.

2023’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %14,1 artışla 9.081.571 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,9 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.694.655 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 989.927 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2024

Ocak-Kasım 2023

Yıllık değişim
(%)

Kasım 2024

Kasım 2023

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

4.694.655

4.782.491

-1,8

-

216,500

-

Ukrayna

1.094.683

499.171

119,3

-

-

-

İsveç

989.927

1.314.831

-24,7

-

165,009

-

Özbekistan

892.032

70.553

 >1000

214,866

-

-

Güney Afrika

861.146

678.502

26,9

-

336,673

-

Rusya

436.863

302.488

44,4

52,005

10,297

405,1

Kanada

77.790

-

-

-

-

-

Mali

27.756

-

-

-

-

-

Romanya

3.813

153.292

-97,5

885

-

-

Makedonya

2.551

-

-

107

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Ocak 2025

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Aralık’ta aylık %2,3 azaldı

15 Oca | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 15 Ocak 2025

15 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları keskin artış gösterdi

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ocak 2025

14 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ocak 2025

14 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ocak 2025

13 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ocak 2025

13 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 10 Ocak 2025

10 Oca | Hurda ve Hammadde

Ferrexpo’nun demir cevheri ve pelet üretimi 2024’te arttı

10 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis