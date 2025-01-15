Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %14,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %60,1 ve yıllık %63,2 düşüşle 267.890 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %55,6 ve 2023 yılının Kasım ayına kıyasla %62,9 düşüşle 31,39 milyon $ oldu.

2023’ün ilk on bir ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %14,1 artışla 9.081.571 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %13,9 artışla 1,12 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.694.655 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 989.927 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on bir ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2024 Ocak-Kasım 2023 Yıllık değişim

(%) Kasım 2024 Kasım 2023 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.694.655 4.782.491 -1,8 - 216,500 - Ukrayna 1.094.683 499.171 119,3 - - - İsveç 989.927 1.314.831 -24,7 - 165,009 - Özbekistan 892.032 70.553 >1000 214,866 - - Güney Afrika 861.146 678.502 26,9 - 336,673 - Rusya 436.863 302.488 44,4 52,005 10,297 405,1 Kanada 77.790 - - - - - Mali 27.756 - - - - - Romanya 3.813 153.292 -97,5 885 - - Makedonya 2.551 - - 107 - -