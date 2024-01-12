Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 düşüşle ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %108,3 artışla 729.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,1 düşerek ve yıllık %111,5 artarak 84,53 milyon $ oldu.
Yılın ilk 11 ayında demir cevheri ithalatı yıllık %12 düşüşle 7,96 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %26,5 düşüşle 988,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %19,3 artışla 4.783.372 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %11,4 düşüşle 1.314.831 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %33,5 düşüşle 678.435 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.
Ocak-Kasım döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
4.783.372
|
4.009.702
|
+19,3
|
217.383
|
322.980
|
-32,7
|
İsveç
|
1.314.831
|
1.484.241
|
-11,4
|
165.009
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
678.435
|
1.019.929
|
-33,5
|
336.667
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
499.172
|
585.220
|
-14,7
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: