Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

Cuma, 12 Ocak 2024 10:42:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 düşüşle ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %108,3 artışla 729.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,1 düşerek ve yıllık %111,5 artarak 84,53 milyon $ oldu.

Yılın ilk 11 ayında demir cevheri ithalatı yıllık %12 düşüşle 7,96 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %26,5 düşüşle 988,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %19,3 artışla 4.783.372 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %11,4 düşüşle 1.314.831 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %33,5 düşüşle 678.435 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.

Ocak-Kasım döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.783.372 4.009.702 +19,3 217.383 322.980 -32,7 İsveç 1.314.831 1.484.241 -11,4 165.009 - - Güney Afrika 678.435 1.019.929 -33,5 336.667 - - Ukrayna 499.172 585.220 -14,7 - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: