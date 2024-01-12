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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %12 düştü

Cuma, 12 Ocak 2024 10:42:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %5,9 düşüşle ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %108,3 artışla 729.366 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %12,1 düşerek ve yıllık %111,5 artarak 84,53 milyon $ oldu.

Yılın ilk 11 ayında demir cevheri ithalatı yıllık %12 düşüşle 7,96 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %26,5 düşüşle 988,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %19,3 artışla 4.783.372 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %11,4 düşüşle 1.314.831 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %33,5 düşüşle 678.435 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.

Ocak-Kasım döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Brezilya

4.783.372

4.009.702

+19,3

217.383

322.980

-32,7

İsveç

1.314.831

1.484.241

-11,4

165.009

-

-

Güney Afrika

678.435

1.019.929

-33,5

336.667

-

-

Ukrayna

499.172

585.220

-14,7

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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