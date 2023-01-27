﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %11,6 düştü

Cuma, 27 Ocak 2023 10:49:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %66,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %62,5 düşüşle 350.191 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %72,8 ve yıllık %72,9 düşüşle 39,96 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde demir cevheri ithalatı yıllık %11,6 düşüşle 8,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,4 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %24,4 düşüşle 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

3.838.906

5.074.762

-24,35

322.980

402.531

-19,76

İsveç

1.484.241

1.399.433

+6,06

-

164.990

-

Güney Afrika

1.364.700

512.015

+166,54

-

-

Ukrayna

585.222

1.151.544

-49,18

-

190.616

-

Rusya

552.630

1.218.650

-54,65

27.186

100.208

-72,87

Hindistan

435.186

-

-

-

-

-

Özbekistan

223.515

-

-

-

-

-

Finlandiya

141.700

459.367

-69,15

-

75.148

-

Mali

118.430

143.807

-17,65

-

-

-

Avustralya

82.512

-

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın Goa eyaleti hükümeti beş demir cevheri bloğu için ihale açtı

25 Oca | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arttı

23 Oca | Hurda ve Hammadde

Kanada’nın demir cevheri üretimi Kasım ayında %3,9 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Ocak 2022

20 Oca | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretimi savaş kaynaklı aksaklıklar nedeniyle 2022’de azaldı

20 Oca | Çelik Haberler

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları yüksek seviyelerde dalgalandı

19 Oca | Hurda ve Hammadde

BHP Billiton ilk yarıda WAIO biriminde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

19 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Ocak 2023

18 Oca | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı 2022’de %1,5 düştü

18 Oca | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Ocak 2023

17 Oca | Hurda ve Hammadde