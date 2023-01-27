Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Kasım döneminde %11,6 düştü

Cuma, 27 Ocak 2023 10:49:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %66,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %62,5 düşüşle 350.191 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %72,8 ve yıllık %72,9 düşüşle 39,96 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde demir cevheri ithalatı yıllık %11,6 düşüşle 8,88 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %28,4 düşüşle 1,34 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %24,4 düşüşle 3,84 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Kasım döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 3.838.906 5.074.762 -24,35 322.980 402.531 -19,76 İsveç 1.484.241 1.399.433 +6,06 - 164.990 - Güney Afrika 1.364.700 512.015 +166,54 -­ - - Ukrayna 585.222 1.151.544 -49,18 - 190.616 - Rusya 552.630 1.218.650 -54,65 27.186 100.208 -72,87 Hindistan 435.186 - - - - - Özbekistan 223.515 - - - - - Finlandiya 141.700 459.367 -69,15 - 75.148 - Mali 118.430 143.807 -17,65 - - - Avustralya 82.512 - - - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: