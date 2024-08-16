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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,7 arttı

Cuma, 16 Ağustos 2024 11:14:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %6,8 ve yıllık %29,8 artışla 938.881 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,8 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %15,3 artışla 117,01 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %50,7 artışla 5.419.635 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %55,6 artışla 720.53 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 2.657.784 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 852.649 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 688.265 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran   2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

2.449.426

2.657.784

8,5

462.744

413.397

-10,7

Ukrayna

330.238

852.649

158,2

72.763

158.505

117,8

Güney Afrika

60

688.265

>1000

-

-

-

İsveç

654.782

494.949

-24,4

165.005

164.976

-

Özbekistan

-

410.750

-

-

174.554

-

Rusya

160.945

236.626

47

22.605

26.747

18,3

Kanada

-

77.719

-

-

-

-

Makedonya

-

366

-

-

366

-

Romanya

-

298

-

24

298

>1000

Bulgaristan

-

160

-

-

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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