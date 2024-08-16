Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %50,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %6,8 ve yıllık %29,8 artışla 938.881 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %6,8 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %15,3 artışla 117,01 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk altı ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %50,7 artışla 5.419.635 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %55,6 artışla 720.53 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 2.657.784 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 852.649 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 688.265 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.449.426 2.657.784 8,5 462.744 413.397 -10,7 Ukrayna 330.238 852.649 158,2 72.763 158.505 117,8 Güney Afrika 60 688.265 >1000 - - - İsveç 654.782 494.949 -24,4 165.005 164.976 - Özbekistan - 410.750 - - 174.554 - Rusya 160.945 236.626 47 22.605 26.747 18,3 Kanada - 77.719 - - - - Makedonya - 366 - - 366 - Romanya - 298 - 24 298 >1000 Bulgaristan - 160 - - - -