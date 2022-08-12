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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %0,2 arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 11:52:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %156,6 ve 2021 yılının aynı ayına göre %12,4 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 ve aylık %103,8 artışla 220,8 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,2 artışla 5,5 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 düşüşle 813,8 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %15,3 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,02 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 824.302 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Haziran döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

2.297.370

2.711.254

-15,27

626.797

669.006

-6,31

Güney Afrika

1.017.706

344.509

195,41

167.595

-

-

İsveç

824.302

904.515

-8,87

164.969

165.000

-0,02

Hindistan

435.186

-

-

128.192

-

-

Ukrayna

354.414

571.950

-38,03

119.140

-

-

Rusya

282.065

770.544

-63,39

31.291

178.096

-82,43

Finlandiya

141.701

-

-

-

-

-

Mali

93.653

120.093

-22,02

18.096

43.669

-58,56

Norveç

49.503

-

-

-

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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