Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %0,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %156,6 ve 2021 yılının aynı ayına göre %12,4 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 ve aylık %103,8 artışla 220,8 milyon $ oldu.
Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,2 artışla 5,5 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 düşüşle 813,8 milyon $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %15,3 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,02 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 824.302 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Haziran döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
2.297.370
|
2.711.254
|
-15,27
|
626.797
|
669.006
|
-6,31
|
Güney Afrika
|
1.017.706
|
344.509
|
195,41
|
167.595
|
-
|
-
|
İsveç
|
824.302
|
904.515
|
-8,87
|
164.969
|
165.000
|
-0,02
|
Hindistan
|
435.186
|
-
|
-
|
128.192
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
354.414
|
571.950
|
-38,03
|
119.140
|
-
|
-
|
Rusya
|
282.065
|
770.544
|
-63,39
|
31.291
|
178.096
|
-82,43
|
Finlandiya
|
141.701
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Mali
|
93.653
|
120.093
|
-22,02
|
18.096
|
43.669
|
-58,56
|
Norveç
|
49.503
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: