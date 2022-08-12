Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Haziran döneminde %0,2 arttı

Cuma, 12 Ağustos 2022 11:52:47 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Mayıs ayına göre %156,6 ve 2021 yılının aynı ayına göre %12,4 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %6,9 ve aylık %103,8 artışla 220,8 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %0,2 artışla 5,5 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %12,5 düşüşle 813,8 milyon $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %15,3 düşüşle 2,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,02 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı ayda Türkiye, İsveç’ten 824.302 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Haziran döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.297.370 2.711.254 -15,27 626.797 669.006 -6,31 Güney Afrika 1.017.706 344.509 195,41 167.595 - - İsveç 824.302 904.515 -8,87 164.969 165.000 -0,02 Hindistan 435.186 - - 128.192 - - Ukrayna 354.414 571.950 -38,03 119.140 - - Rusya 282.065 770.544 -63,39 31.291 178.096 -82,43 Finlandiya 141.701 - - - - - Mali 93.653 120.093 -22,02 18.096 43.669 -58,56 Norveç 49.503 - - - - -

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: