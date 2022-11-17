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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,2 düştü

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:19:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %13,9 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına göre %28,6 artışla 689.769 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,6 ve aylık %35,1 düşüşle 87,71 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %6,2 düşüşle 7,66 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %25,3 düşüşle 1,16 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %18,2 düşüşle 3,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı dönemde Türkiye İsveç’ten 1,15 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Eylül döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

3.314.978

4.052.733

-18,2

490.706

409.410

19,86

Güney Afrika

1.190.747

511.995

132,57

-

-

-

İsveç

1.154.297

1.234.443

-6,49

-

-

-

Ukrayna

508.220

807.373

-37,05

86.084

-

-

Rusya

439.193

1.038.631

-57,71

40.921

53.004

-22,8

Hindistan

435.186

-

-

-

-

-

Özbekistan

223.514

-

-

72.038

-

-

Finlandiya

141.701

313.619

-54,82

-

74.011

-

Mali

118.431

143.807

-17,65

-

-

-

Avustralya

82.512

-

-

-

-

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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