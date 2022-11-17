Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %6,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Ağustos ayına göre %13,9 düşüş ve 2021 yılının aynı ayına göre %28,6 artışla 689.769 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %26,6 ve aylık %35,1 düşüşle 87,71 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %6,2 düşüşle 7,66 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %25,3 düşüşle 1,16 milyar $ oldu.
Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %18,2 düşüşle 3,31 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı dönemde Türkiye İsveç’ten 1,15 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Eylül döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
3.314.978
|
4.052.733
|
-18,2
|
490.706
|
409.410
|
19,86
|
Güney Afrika
|
1.190.747
|
511.995
|
132,57
|
-
|
-
|
-
|
İsveç
|
1.154.297
|
1.234.443
|
-6,49
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
508.220
|
807.373
|
-37,05
|
86.084
|
-
|
-
|
Rusya
|
439.193
|
1.038.631
|
-57,71
|
40.921
|
53.004
|
-22,8
|
Hindistan
|
435.186
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Özbekistan
|
223.514
|
-
|
-
|
72.038
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
141.701
|
313.619
|
-54,82
|
-
|
74.011
|
-
|
Mali
|
118.431
|
143.807
|
-17,65
|
-
|
-
|
-
|
Avustralya
|
82.512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: