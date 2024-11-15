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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %26,1 arttı

Cuma, 15 Kasım 2024 10:40:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %145,7 artış ve yıllık %5,2 düşüşle 1.037.040 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %194,3 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %9,6 düşüşle 115,18 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %26,1 artışla 8.141.765 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %26,7 artışla 1,02 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.141.765 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.012.178 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.146 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

4.071.846

4.285.401

5,2

584.565

582.086

-0,4

Ukrayna

499.171

1.012.178

102,8

132.727

82.502

-37,8

Güney Afrika

341.808

861.146

151,9

173.303

-

-

İsveç

984.717

824.924

-16,2

164.932

164.994

Yatay

Özbekistan

70.553

677.166

859,8

-

159.726

-

Rusya

256.548

371.024

44,6

37.839

18.989

-49,8

Kanada

-

77.790

-

-

21

-

Mali

-

27.756

-

-

27.756

-

Romanya

73.119

2.300

-96,9

-

690

-

Makedonya

-

1.775

-

-

274

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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