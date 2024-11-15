Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %26,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %145,7 artış ve yıllık %5,2 düşüşle 1.037.040 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %194,3 artış ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %9,6 düşüşle 115,18 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dokuz ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %26,1 artışla 8.141.765 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %26,7 artışla 1,02 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.141.765 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.012.178 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.146 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.071.846 4.285.401 5,2 584.565 582.086 -0,4 Ukrayna 499.171 1.012.178 102,8 132.727 82.502 -37,8 Güney Afrika 341.808 861.146 151,9 173.303 - - İsveç 984.717 824.924 -16,2 164.932 164.994 Yatay Özbekistan 70.553 677.166 859,8 - 159.726 - Rusya 256.548 371.024 44,6 37.839 18.989 -49,8 Kanada - 77.790 - - 21 - Mali - 27.756 - - 27.756 - Romanya 73.119 2.300 -96,9 - 690 - Makedonya - 1.775 - - 274 -