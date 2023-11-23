Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Eylül döneminde %15,7 düştü

Perşembe, 23 Kasım 2023 11:06:33 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3,4 düşüşle ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %58,5 artışla 1,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %11,3 düşerek ve yıllık %45,3 artarak 127,41 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında demir cevheri ithalatı yıllık %15,7 düşüşle 6,46 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %30,2 düşüşle 807,89 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %22,8 artışla 4.071.846 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %14,7 düşüşle 984.717 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %41,6 düşüşle 256.545 mt sevkiyat yapan Rusya takip etti.