Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,5 düştü

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:02:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %50,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %67,4 artışla ve yıllık %18,7 düşüşle 146,84 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir cevheri ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 8,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 3,69 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 3.686.722 4.672.231 -21,1 371.744 619.499 -40 İsveç 1.484.240 1.234.443 +20,2 329.943 - - Güney Afrika 1.364.779 511.995 +166,6 174.032 - - Ukrayna 585.220 960.927 -39,1 77.000 153.554 -49,9 Rusya 525.445 1.118.442 -53 86.252 79.810 +8,1 Hindistan 435.186 - - - - - Özbekistan 223.514 - - - - - Finlandiya 141.701 384.219 -63,1 - 70.600 - Mali 118.431 143.807 -17,6 - - - Avustralya 82.512 - - - - -

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: