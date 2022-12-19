Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %50,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %67,4 artışla ve yıllık %18,7 düşüşle 146,84 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir cevheri ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 8,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 3,69 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak-Ekim döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
3.686.722
|
4.672.231
|
-21,1
|
371.744
|
619.499
|
-40
|
İsveç
|
1.484.240
|
1.234.443
|
+20,2
|
329.943
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
1.364.779
|
511.995
|
+166,6
|
174.032
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
585.220
|
960.927
|
-39,1
|
77.000
|
153.554
|
-49,9
|
Rusya
|
525.445
|
1.118.442
|
-53
|
86.252
|
79.810
|
+8,1
|
Hindistan
|
435.186
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Özbekistan
|
223.514
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Finlandiya
|
141.701
|
384.219
|
-63,1
|
-
|
70.600
|
-
|
Mali
|
118.431
|
143.807
|
-17,6
|
-
|
-
|
-
|
Avustralya
|
82.512
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: