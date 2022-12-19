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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %4,5 düştü

Pazartesi, 19 Aralık 2022 11:02:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %50,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %9,8 artışla 1,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %67,4 artışla ve yıllık %18,7 düşüşle 146,84 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir cevheri ithalatı yıllık %4,5 düşüşle 8,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %24,6 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %21,1 düşüşle 3,69 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,48 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç etti. Aynı dönemde Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ekim döneminde ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

3.686.722

4.672.231

-21,1

371.744

619.499

-40

İsveç

1.484.240

1.234.443

+20,2

329.943

-

-

Güney Afrika

1.364.779

511.995

+166,6

174.032

-

-

Ukrayna

585.220

960.927

-39,1

77.000

153.554

-49,9

Rusya

525.445

1.118.442

-53

86.252

79.810

+8,1

Hindistan

435.186

-

-

-

-

-

Özbekistan

223.514

-

-

-

-

-

Finlandiya

141.701

384.219

-63,1

-

70.600

-

Mali

118.431

143.807

-17,6

-

-

-

Avustralya

82.512

-

-

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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