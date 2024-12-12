Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %21,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %35,2 ve yıllık %13,3 düşüşle 671.916 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %38,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %26,5 düşüşle 70,67 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %21,9 artışla 8.813.681 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %21 artışla 1,09 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.694.655 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 989.927 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.565.990 4.694.655 2,8 494.144 409.253 -17,2 Ukrayna 499.171 1.094.683 119,3 - 82.504 - İsveç 1.149.822 989.927 -13,9 165.105 164.999 -0,1 Güney Afrika 341.828 861.146 151,9 20 - - Özbekistan 70.553 677.166 859,8 - - - Rusya 292.191 384.858 31,7 35.643 13.834 -61,2 Kanada - 77.790 - - - - Mali - 27.756 - - - - Romanya 153.292 2.927 -98,1 80.174 627 -99,2 Makedonya - 2.444 - - - -