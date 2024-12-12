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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %21,9 arttı

Perşembe, 12 Aralık 2024 10:28:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %35,2 ve yıllık %13,3 düşüşle 671.916 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %38,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %26,5 düşüşle 70,67 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk on ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %21,9 artışla 8.813.681 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %21 artışla 1,09 milyar $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 4.694.655 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 989.927 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

4.565.990

4.694.655

2,8

494.144

409.253

-17,2

Ukrayna

499.171

1.094.683

119,3

-

82.504

-

İsveç

1.149.822

989.927

-13,9

165.105

164.999

-0,1

Güney Afrika

341.828

861.146

151,9

20

-

-

Özbekistan

70.553

677.166

859,8

-

-

-

Rusya

292.191

384.858

31,7

35.643

13.834

-61,2

Kanada

-

77.790

-

-

-

-

Mali

-

27.756

-

-

-

-

Romanya

153.292

2.927

-98,1

80.174

627

-99,2

Makedonya

-

2.444

-

-

-

-

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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