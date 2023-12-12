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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ekim döneminde %16,9 düştü

Salı, 12 Aralık 2023 10:23:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %29,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %25,4 düşüşle 775.087 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %24,5 ve yıllık %34,5 düşerek 96,18 milyon $ oldu.

Yılın ilk 10 ayında demir cevheri ithalatı yıllık %16,9 düşüşle 7,23 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %30,7 düşüşle 904,08 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %23,8 artışla 4.565.990 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %22,5 düşüşle 1.149.822 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %44,4 düşüşle 292.191 mt sevkiyat yapan Rusya takip etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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