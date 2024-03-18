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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %18,7 düştü

Pazartesi, 18 Mart 2024 12:11:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %29,8 ve yıllık %18,7 düşüşle 649.361 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %27,8 ve yıllık %2,7 düşüşle 88,19 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevheri ithalatı yıllık %26,3 düşüşle 416.835 mt olurken Brezilya’yı 77.719 mt demir cevheri ihraç eden Kanada ve 75.718 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Brezilya

416.835

566.314

-26,3

Kanada

77.719

-

-

Ukrayna

75.718

30.007

+152,3

Güney Afrika

70.040

20

+1000>

Rusya

9.568

37.609

-74,6

Almanya

10

20

-50,0

İsveç

3

164.959

-98,2

Ocak ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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