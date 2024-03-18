Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %18,7 düştü

Pazartesi, 18 Mart 2024 12:11:38 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %29,8 ve yıllık %18,7 düşüşle 649.361 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %27,8 ve yıllık %2,7 düşüşle 88,19 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevheri ithalatı yıllık %26,3 düşüşle 416.835 mt olurken Brezilya’yı 77.719 mt demir cevheri ihraç eden Kanada ve 75.718 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Brezilya 416.835 566.314 -26,3 Kanada 77.719 - - Ukrayna 75.718 30.007 +152,3 Güney Afrika 70.040 20 +1000> Rusya 9.568 37.609 -74,6 Almanya 10 20 -50,0 İsveç 3 164.959 -98,2

Ocak ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: