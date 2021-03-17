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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %111,3 arttı

Çarşamba, 17 Mart 2021 14:19:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Aralık ayına göre %39,8 ve 2020 yılının aynı ayına göre %111,3 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %181,1 ve aylık %48,3 artışla 161,75 milyon $ oldu.

Ocak ayında, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %141,72 artışla 791.731 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 164.973 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı ayda Türkiye, Rusya’dan 140.459 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Brezilya

791.731

327.547

141,72

İsveç

164.973

165.016

-0,03

Rusya

140.459

111.740

25,70

Güney Afrika

104.644

-

-

Ukrayna

74.881

-

-

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Türkiye  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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