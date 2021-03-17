Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %111,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Aralık ayına göre %39,8 ve 2020 yılının aynı ayına göre %111,3 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %181,1 ve aylık %48,3 artışla 161,75 milyon $ oldu.
Ocak ayında, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %141,72 artışla 791.731 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 164.973 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı ayda Türkiye, Rusya’dan 140.459 mt demir cevheri alımı yaptı.
Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
791.731
|
327.547
|
141,72
|
İsveç
|
164.973
|
165.016
|
-0,03
|
Rusya
|
140.459
|
111.740
|
25,70
|
Güney Afrika
|
104.644
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
74.881
|
-
|
-
Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: