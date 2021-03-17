Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak ayında %111,3 arttı

Çarşamba, 17 Mart 2021 14:19:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Aralık ayına göre %39,8 ve 2020 yılının aynı ayına göre %111,3 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %181,1 ve aylık %48,3 artışla 161,75 milyon $ oldu.

Ocak ayında, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %141,72 artışla 791.731 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 164.973 mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı ayda Türkiye, Rusya’dan 140.459 mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Brezilya 791.731 327.547 141,72 İsveç 164.973 165.016 -0,03 Rusya 140.459 111.740 25,70 Güney Afrika 104.644 - - Ukrayna 74.881 - -

Ocak ayında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: