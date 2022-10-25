Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %8,6 düştü

Salı, 25 Ekim 2022 10:53:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Temmuz ayına göre %19,3 artış ve 2021 yılının aynı ayına göre %30,2 düşüşle 801.186 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %52,5 düşüş ve aylık %11,6 artışla 135,22 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %8,6 düşüşle 6,97 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %25,2 düşüşle 1,07 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %22,5 düşüşle 2,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı dönemde Türkiye İsveç’ten 1,15 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ağustos döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.824.272 3.643.323 -22,48 411.957 447.447 -7,93 Güney Afrika 1.190.727 511.995 132,57 - 167.466 - İsveç 1.154.297 1.234.443 -6,49 164.999 164.951 0,03 Hindistan 435.186 - - - - - Ukrayna 422.136 807.373 -47,71 31.909 79.092 -59,66 Rusya 398.268 985.627 -59,59 37.501 123.139 -69,55 Özbekistan 151.476 - - 72.268 - - Finlandiya 141.701 239.608 -40,86 - 165.005 - Mali 118.431 143.807 -17,65 - - - Avustralya 82.512 - - 82.512 - -

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: