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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %8,6 düştü

Salı, 25 Ekim 2022 10:53:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Temmuz ayına göre %19,3 artış ve 2021 yılının aynı ayına göre %30,2 düşüşle 801.186 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %52,5 düşüş ve aylık %11,6 artışla 135,22 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık bazda %8,6 düşüşle 6,97 milyon mt seviyesine kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %25,2 düşüşle 1,07 milyar $ oldu.

Aynı dönemde, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %22,5 düşüşle 2,82 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 1,19 milyon mt demir cevheri ihraç eden Güney Afrika takip etti. Aynı dönemde Türkiye İsveç’ten 1,15 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

Ocak-Ağustos döneminde ayında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Brezilya

2.824.272

3.643.323

-22,48

411.957

447.447

-7,93

Güney Afrika

1.190.727

511.995

132,57

-

167.466

-

İsveç

1.154.297

1.234.443

-6,49

164.999

164.951

0,03

Hindistan

435.186

-

-

-

-

-

Ukrayna

422.136

807.373

-47,71

31.909

79.092

-59,66

Rusya

398.268

985.627

-59,59

37.501

123.139

-69,55

Özbekistan

151.476

-

-

72.268

-

-

Finlandiya

141.701

239.608

-40,86

-

165.005

-

Mali

118.431

143.807

-17,65

-

-

-

Avustralya

82.512

-

-

82.512

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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