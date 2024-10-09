Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %32,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %66,6 ve yıllık %62,7 düşüşle 422.071 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %73,7 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %72,8 düşüşle 39,13 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %32,5 artışla 7.104.724 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,5 artışla 908,47 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 3.703.315 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 929.676 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.146 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 3.487.281 3.703.315 6,2 576.095 336.548 -41,6 Ukrayna 366.443 929.676 153,7 33.005 - - Güney Afrika 168.505 861.146 411,1 168.445 - - İsveç 819.785 659.930 -19,5 165.003 - - Özbekistan 70.553 517.440 633,4 - 33.001 - Rusya 218.709 352.035 61 31.208 51.404 64,7 Kanada - 77.769 - - - - Romanya 73.119 1.610 -97,8 - 749 - Makedonya - 1.501 - - 357 - Bulgaristan - 160 - - - -