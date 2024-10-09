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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %32,5 arttı

Çarşamba, 09 Ekim 2024 10:31:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %66,6 ve yıllık %62,7 düşüşle 422.071 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %73,7 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %72,8 düşüşle 39,13 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %32,5 artışla 7.104.724 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,5 artışla 908,47 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 3.703.315 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 929.676 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 861.146 mt ihracat yapan Güney Afrika takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya

3.487.281

3.703.315

6,2

576.095

336.548

-41,6

Ukrayna

366.443

929.676

153,7

33.005

-

-

Güney Afrika

168.505

861.146

411,1

168.445

-

-

İsveç

819.785

659.930

-19,5

165.003

-

-

Özbekistan

70.553

517.440

633,4

-

33.001

-

Rusya

218.709

352.035

61

31.208

51.404

64,7

Kanada

-

77.769

-

-

-

-

Romanya

73.119

1.610

-97,8

-

749

-

Makedonya

-

1.501

-

-

357

-

Bulgaristan

-

160

-

-

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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