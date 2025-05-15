Türkiye’nin demir cevheri ithalatı ham çelik üretiminin düşmesine bağlı olarak ilk çeyrekte %17,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mart ayında aylık %176,6 ve yıllık %11,1 artışla 951.292 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %205,7 artış ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %18,4 düşüşle 100,71 milyon $ oldu.

2025’in ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %17,3 düşüşle 2,09 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %35,4 düşerek 228,52 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %3,8 düşüşle 1,40 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 330.710 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve 173.456 mt ihracat yapan Özbekistan takip etti.

Bahsi geçen çeyrekte demir cevheri ithalatının düşüş göstermesi, başta yüksek fırınlı üreticiler olmak üzere Türkiye’de ham çelik üretiminin yıllık bazda azalmasına bağlandı. Türkiye’de ham çelik üretimi bu yılın ilk çeyreğinde %2,9 düşüşle 9,26 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, yüksek fırınlı ham çelik üretimi ise %12,4 düşüşle 2,51 milyon mt oldu. İki yıllık durgunluğun ardından geçtiğimiz yıl Türkiye’de ham çelik üretimi hız kazanmıştı. Ancak belirsiz talep ve Asyalı üreticilerin rekabetçiliği gibi küresel zorluklar bu yılın başında göstergeleri olumsuz etkiledi.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 1.403.540 1.458.943 -3,8 666.202 530.896 25,5 İsveç 330.710 3 - 165.053 - - Özbekistan 173.456 100.527 72,5 99.405 70.776 40,5 Rusya 104.472 90.825 15 19.582 24.746 -20,9 Ukrayna 80.290 461.238 -82,6 - 229.425 - Romanya 1.032 - - 920 - - Makedonya 307 - - 118 - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025