 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %7,1 düşüş kaydetti

Pazartesi, 17 Kasım 2025 10:18:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %16 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 975.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %12,7 düşüşle 100,56 milyon $ oldu.

2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %7,1 düşüşle 7,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,1 düşerek 797,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %12,6 artışla 4,83 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %19,9 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,2 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Brezilya 4.827.353  4.285.402  12,6 450.795  582.086  -22,6
İsveç 660.718  824.924  -19,9 164.996  164.994  -
Özbekistan 593.535  677.166  -12,4 -    159.726  -
Rusya 489.550  371.024  31,9 192.270  18.989  912,5
Ukrayna 405.367  1.012.178  -60 -    82.502  -
G. Afrika 167.635  861.146  -80,5 - -
Avustralya 166.092 - - 166.092 - -
Norveç 165.294 -      -    -     
Uruguay 79.531 -      -    -     
Romanya 6.868  2.300  198,6 1.251  691  81,2

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Kasım 2025

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Rio Tinto düşük karbonlu çelik üretimini desteklemek için Calix’in Zesty tesisine yatırım açıkladı

17 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Kasım 2025

17 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint NMDC parça cevher fiyatını hafifçe artırdı, toz cevher fiyatını yatay bıraktı

17 Kas | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Kasım 2025

14 Kas | Hurda ve Hammadde

CSL Australia Güney Avustralya’nın yeşil demir tedarik zincirini güçlendirecek

14 Kas | Çelik Haberler

Rana Gruber 2029 yılına kadar %67 tenörlü demir cevheri üretimi hedefliyor

14 Kas | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Kasım 2025

14 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de demir cevheri fiyatları zayıf talep nedeniyle geriledi, düşüş devam edecek

13 Kas | Hurda ve Hammadde

Kanadalı Cerrado Gold, Mont Sorcier projesinin üretim hedefini 8 milyon mt’a yükseltti

13 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis