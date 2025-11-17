Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %7,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %16 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 975.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %12,7 düşüşle 100,56 milyon $ oldu.

2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %7,1 düşüşle 7,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,1 düşerek 797,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %12,6 artışla 4,83 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %19,9 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,2 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 4.827.353 4.285.402 12,6 450.795 582.086 -22,6 İsveç 660.718 824.924 -19,9 164.996 164.994 - Özbekistan 593.535 677.166 -12,4 - 159.726 - Rusya 489.550 371.024 31,9 192.270 18.989 912,5 Ukrayna 405.367 1.012.178 -60 - 82.502 - G. Afrika 167.635 861.146 -80,5 - - - Avustralya 166.092 - - 166.092 - - Norveç 165.294 - - - Uruguay 79.531 - - - Romanya 6.868 2.300 198,6 1.251 691 81,2

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025