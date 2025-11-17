Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %7,1 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %16 artış ve yıllık %5,9 düşüşle 975.684 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %18 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %12,7 düşüşle 100,56 milyon $ oldu.
2025’in ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %7,1 düşüşle 7,56 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,1 düşerek 797,52 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %12,6 artışla 4,83 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %19,9 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,2 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|4.827.353
|4.285.402
|12,6
|450.795
|582.086
|-22,6
|İsveç
|660.718
|824.924
|-19,9
|164.996
|164.994
|-
|Özbekistan
|593.535
|677.166
|-12,4
|-
|159.726
|-
|Rusya
|489.550
|371.024
|31,9
|192.270
|18.989
|912,5
|Ukrayna
|405.367
|1.012.178
|-60
|-
|82.502
|-
|G. Afrika
|167.635
|861.146
|-80,5
|-
|-
|-
|Avustralya
|166.092
|-
|-
|166.092
|-
|-
|Norveç
|165.294
|-
|-
|-
|Uruguay
|79.531
|-
|-
|-
|Romanya
|6.868
|2.300
|198,6
|1.251
|691
|81,2
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025