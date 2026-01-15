Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %28,7 düşüş ve yıllık %115,4 artışla 577.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,2 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %103,2 artışla 63,79 milyon $ oldu.
2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %1,5 düşüşle 8,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,3 düşerek 942,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %22,2 artışla 5,74 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %63,7 artışla 715.324 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.
2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|5.736.950
|4.694.655
|22,2
|249.925
|-
|-
|Rusya
|715.324
|436.863
|63,7
|159.774
|52.005
|20,2
|İsveç
|660.718
|989.927
|-33,3
|-
|-
|-
|Özbekistan
|593.535
|892.032
|-33,5
|-
|214.866
|-
|Ukrayna
|487.872
|1.094.683
|-55,4
|-
|-
|-
|Norveç
|330.329
|-
|-
|165.035
|-
|-
|G. Afrika
|167.655
|861.146
|-80,5
|-
|-
|-
|Avustralya
|166.094
|-
|-
|-
|-
|-
|Uruguay
|79.531
|-
|-
|-
|-
|-
|Romanya
|9.575
|3.813
|151,1
|1.201
|885
|35,6
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025