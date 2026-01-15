 |  Giriş 
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,5 azaldı

Perşembe, 15 Ocak 2026 10:31:22 (GMT+3)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %28,7 düşüş ve yıllık %115,4 artışla 577.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,2 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %103,2 artışla 63,79 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %1,5 düşüşle 8,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,3 düşerek 942,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %22,2 artışla 5,74 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %63,7 artışla 715.324 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2025 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Brezilya  5.736.950  4.694.655 22,2  249.925  -   -
Rusya  715.324  436.863 63,7  159.774  52.005 20,2
İsveç  660.718  989.927 -33,3  -    -   -
Özbekistan  593.535  892.032 -33,5  -    214.866 -
Ukrayna  487.872  1.094.683 -55,4  -    -   -
Norveç  330.329  -   -  165.035  -   -
G. Afrika  167.655  861.146 -80,5  -    -   -
Avustralya  166.094  - -  -    - -
Uruguay  79.531  -   -  -    -   -
Romanya  9.575  3.813 151,1  1.201  885 35,6

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

