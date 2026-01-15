Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %1,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %28,7 düşüş ve yıllık %115,4 artışla 577.045 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %21,2 düşüş ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %103,2 artışla 63,79 milyon $ oldu.

2025’in ilk on bir ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %1,5 düşüşle 8,95 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,3 düşerek 942,27 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %22,2 artışla 5,74 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %63,7 artışla 715.324 mt demir cevheri ihraç eden Rusya ve %33,3 düşüşle 660.718 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2025 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.736.950 4.694.655 22,2 249.925 - - Rusya 715.324 436.863 63,7 159.774 52.005 20,2 İsveç 660.718 989.927 -33,3 - - - Özbekistan 593.535 892.032 -33,5 - 214.866 - Ukrayna 487.872 1.094.683 -55,4 - - - Norveç 330.329 - - 165.035 - - G. Afrika 167.655 861.146 -80,5 - - - Avustralya 166.094 - - - - - Uruguay 79.531 - - - - - Romanya 9.575 3.813 151,1 1.201 885 35,6

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Kasım 2025