Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %17 düşüş ve yıllık %20,5 artışla 809.721 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %19,5 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %14,6 artışla 80,96 milyon $ oldu.
2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %5 düşüşle 8,37 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,7 düşerek 878,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %16,9 artışla 5,49 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %33,3 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,4 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|5.487.025
|4.694.655
|16,9
|659.667
|409.254
|61,2
|İsveç
|660.718
|989.927
|-33,3
|-
|165.003
|-
|Özbekistan
|593.535
|677.166
|-12,4
|-
|-
|-
|Rusya
|555.549
|384.858
|44,4
|66.000
|13.834
|377,1
|Ukrayna
|487.872
|1.094.683
|-55,4
|82.504
|82.504
|-
|G. Afrika
|167.655
|861.146
|-80,5
|20
|-
|-
|Avustralya
|166.094
|-
|-
|-
|-
|-
|Norveç
|165.294
|-
|-
|-
|-
|-
|Uruguay
|79.531
|-
|-
|-
|-
|-
|Romanya
|8.374
|2.927
|186,1
|1.507
|627
|140,1
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025