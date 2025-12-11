Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %17 düşüş ve yıllık %20,5 artışla 809.721 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %19,5 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %14,6 artışla 80,96 milyon $ oldu.

2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %5 düşüşle 8,37 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,7 düşerek 878,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %16,9 artışla 5,49 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %33,3 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,4 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2025 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.487.025 4.694.655 16,9 659.667 409.254 61,2 İsveç 660.718 989.927 -33,3 - 165.003 - Özbekistan 593.535 677.166 -12,4 - - - Rusya 555.549 384.858 44,4 66.000 13.834 377,1 Ukrayna 487.872 1.094.683 -55,4 82.504 82.504 - G. Afrika 167.655 861.146 -80,5 20 - - Avustralya 166.094 - - - - - Norveç 165.294 - - - - - Uruguay 79.531 - - - - - Romanya 8.374 2.927 186,1 1.507 627 140,1

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025