Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %5 geriledi

Perşembe, 11 Aralık 2025 10:29:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %17 düşüş ve yıllık %20,5 artışla 809.721 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %19,5 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %14,6 artışla 80,96 milyon $ oldu.

2025’in ilk on ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %5 düşüşle 8,37 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,7 düşerek 878,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %16,9 artışla 5,49 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, %33,3 düşüşle 660.718 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve %12,4 düşüşle 593.535 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2025 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Brezilya 5.487.025  4.694.655  16,9 659.667  409.254  61,2
İsveç 660.718  989.927  -33,3 -    165.003  -
Özbekistan 593.535  677.166  -12,4 -    -    -
Rusya 555.549  384.858  44,4 66.000  13.834  377,1
Ukrayna 487.872  1.094.683  -55,4 82.504  82.504  -
G. Afrika 167.655  861.146  -80,5 20  -
Avustralya 166.094 - - -    -    -
Norveç 165.294 -    - -    -    -
Uruguay 79.531 -    - -    -    -
Romanya 8.374  2.927  186,1 1.507  627  140,1

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

