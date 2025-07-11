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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %17,4 azaldı

Cuma, 11 Temmuz 2025 10:40:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %37,4 ve yıllık %29,6 düşüşle 618.742 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %35,7 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %40,6 düşüşle 65,05 milyon $ oldu.

2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %17,4 düşüşle 3,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 düşerek 394,79 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %6,9 düşüşle 2,40 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, yıllık %42,7 artışla 337.712 mt demir cevheri ihraç eden Özbekistan ve %0,2 artışla 330.712 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Brezilya 2.398.781 2.244.386 6,9 210.002 334.526 -37,2
Özbekistan 337.112 236.196 42,7 97.654 74.353 31,3
İsveç 330.712 329.973 0,2 - 164.994 -
Ukrayna 240.362 694.143 -65,4 80.368 75.901 5,9
Rusya 224.540 209.881 7 62.822 53.097 18,3
G. Afrika 167.615 688.269 -75,6 167.591 176.067 -4,8
Romanya 1.806 - - 136 - -
Makedonya 464 - - 157 - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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