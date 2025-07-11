Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %17,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %37,4 ve yıllık %29,6 düşüşle 618.742 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %35,7 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %40,6 düşüşle 65,05 milyon $ oldu.

2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %17,4 düşüşle 3,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 düşerek 394,79 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %6,9 düşüşle 2,40 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, yıllık %42,7 artışla 337.712 mt demir cevheri ihraç eden Özbekistan ve %0,2 artışla 330.712 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 2.398.781 2.244.386 6,9 210.002 334.526 -37,2 Özbekistan 337.112 236.196 42,7 97.654 74.353 31,3 İsveç 330.712 329.973 0,2 - 164.994 - Ukrayna 240.362 694.143 -65,4 80.368 75.901 5,9 Rusya 224.540 209.881 7 62.822 53.097 18,3 G. Afrika 167.615 688.269 -75,6 167.591 176.067 -4,8 Romanya 1.806 - - 136 - - Makedonya 464 - - 157 - -

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025