Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %17,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %37,4 ve yıllık %29,6 düşüşle 618.742 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %35,7 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %40,6 düşüşle 65,05 milyon $ oldu.
2025’in ilk beş ayında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %17,4 düşüşle 3,70 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %34,6 düşerek 394,79 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %6,9 düşüşle 2,40 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, yıllık %42,7 artışla 337.712 mt demir cevheri ihraç eden Özbekistan ve %0,2 artışla 330.712 mt ihracat yapan İsveç takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Brezilya
|2.398.781
|2.244.386
|6,9
|210.002
|334.526
|-37,2
|Özbekistan
|337.112
|236.196
|42,7
|97.654
|74.353
|31,3
|İsveç
|330.712
|329.973
|0,2
|-
|164.994
|-
|Ukrayna
|240.362
|694.143
|-65,4
|80.368
|75.901
|5,9
|Rusya
|224.540
|209.881
|7
|62.822
|53.097
|18,3
|G. Afrika
|167.615
|688.269
|-75,6
|167.591
|176.067
|-4,8
|Romanya
|1.806
|-
|-
|136
|-
|-
|Makedonya
|464
|-
|-
|157
|-
|-
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025