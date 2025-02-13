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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2024’te %12,6 arttı

Perşembe, 13 Şubat 2025 13:03:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %245,1 artış ve yıllık %0,1 düşüşle 924.539 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %160,3 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüşle 81,74 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %12,6 artışla 10.006.110 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,7 artışla 1,21 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 5.278.610 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 1,001.047 mt ihracat yapan Özbekistan takip etti.

2024 yılında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 20242023Yıllık değişim
(%)		Aralık 2024Aralık 2023

Yıllık değişim

 (%)

Brezilya5.278.6105.460.860-3.3583.955678.369-13.9
Ukrayna1.094.683581.56288.2-82.391-
Özbekistan1.001.04770.553>1000109.015--
İsveç989.9271.479.847-33.1-165.017-
Güney Afrika861.166678.52226.92020-
Rusya497.377302.48864.460.513--
Avustralya170.459--170.459--
Kanada77.790-----
Mali27.756-----
Romanya4.332153.292-97.2519--

Türkiye’nin ithal demir cevheri dağılımı - 2024


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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