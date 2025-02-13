Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2024’te %12,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %245,1 artış ve yıllık %0,1 düşüşle 924.539 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %160,3 ve 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüşle 81,74 milyon $ oldu.

2024 yılının tamamında ise, Türkiye 'nin demir cevheri ithalatı yıllık %12,6 artışla 10.006.110 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %8,7 artışla 1,21 milyar $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - 2024

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke 5.278.610 mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 1.094.683 mt demir cevheri ihraç eden Ukrayna ve 1,001.047 mt ihracat yapan Özbekistan takip etti.

2024 yılında Türkiye ’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2024 2023 Yıllık değişim

(%) Aralık 2024 Aralık 2023 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.278.610 5.460.860 -3.3 583.955 678.369 -13.9 Ukrayna 1.094.683 581.562 88.2 - 82.391 - Özbekistan 1.001.047 70.553 >1000 109.015 - - İsveç 989.927 1.479.847 -33.1 - 165.017 - Güney Afrika 861.166 678.522 26.9 20 20 - Rusya 497.377 302.488 64.4 60.513 - - Avustralya 170.459 - - 170.459 - - Kanada 77.790 - - - - - Mali 27.756 - - - - - Romanya 4.332 153.292 -97.2 519 - -

Türkiye’nin ithal demir cevheri dağılımı - 2024