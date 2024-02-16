Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2023 yılında %5,3 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 10:52:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %27,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %177,7 artışla 925.799 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %44,6 ve yıllık %195 artarak 122,21 milyon $ oldu.

2023 yılında demir cevheri ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 8,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %19,9 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %30,7 artışla 5.460.860 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %10,3 düşüşle 1.479.848 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %50,3 düşüşle 678.441 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.

2023 yılında ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.460.860 4.178.091 +30,7 678.396 168.389 +302,9 İsveç 1.479.848 1.649.246 -10,3 165.017 165.005 - Güney Afrika 678.441 1.364.779 -50,3 20 - - Ukrayna 581.563 585.220 -0,6 82.391 - -

2023 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: