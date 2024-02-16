Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2023 yılında %5,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %27,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %177,7 artışla 925.799 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %44,6 ve yıllık %195 artarak 122,21 milyon $ oldu.
2023 yılında demir cevheri ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 8,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %19,9 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Söz konusu yılda Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %30,7 artışla 5.460.860 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %10,3 düşüşle 1.479.848 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %50,3 düşüşle 678.441 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.
2023 yılında ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
5.460.860
|
4.178.091
|
+30,7
|
678.396
|
168.389
|
+302,9
|
İsveç
|
1.479.848
|
1.649.246
|
-10,3
|
165.017
|
165.005
|
-
|
Güney Afrika
|
678.441
|
1.364.779
|
-50,3
|
20
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
581.563
|
585.220
|
-0,6
|
82.391
|
-
|
-
2023 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: