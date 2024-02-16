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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2023 yılında %5,3 düştü

Cuma, 16 Şubat 2024 10:52:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %27,1 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %177,7 artışla 925.799 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %44,6 ve yıllık %195 artarak 122,21 milyon $ oldu.

2023 yılında demir cevheri ithalatı yıllık %5,3 düşüşle 8,89 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri de yıllık %19,9 düşüşle 1,11 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu yılda Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %30,7 artışla 5.460.860 mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, yıllık %10,3 düşüşle 1.479.848 mt demir cevheri ihraç eden İsveç ve yıllık %50,3 düşüşle 678.441 mt sevkiyat yapan Güney Afrika takip etti.

2023 yılında ayında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Brezilya

5.460.860

4.178.091

+30,7

678.396

168.389

+302,9

İsveç

1.479.848

1.649.246

-10,3

165.017

165.005

-

Güney Afrika

678.441

1.364.779

-50,3

20

-

-

Ukrayna

581.563

585.220

-0,6

82.391

-

-

2023 yılında Türkiye’nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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