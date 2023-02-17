Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2022’de %16,7 düştü

Cuma, 17 Şubat 2023 12:28:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin demir cevheri ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %4,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %72,7 düşüşle 333.398 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %3,7 artış ve yıllık %75,4 düşüşle 41,42 milyon $ oldu.

2022 yılında demir cevheri ithalatı yıllık %16,7 düşüşle 9,38 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %32,3 düşüşle 1,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2022’de Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık %28,2 düşüşle 4,18 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya’yı, 1,65 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı yıl Türkiye, Güney Afrika’dan 1,36 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

2022 yılında Türkiye’nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir: