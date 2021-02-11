Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2020’de %2,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %35,7 artış fakat 2019 yılının aynı ayına göre %7,1 düşüşle 913.479 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 ve aylık %26,4 artışla 109,09 milyon $ oldu.
2020 yılında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2,5 düşüşle 9,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,6 düşüşle 1,05 milyar $ oldu.
Aynı yılda, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,08 düşüşle 5,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 2,14 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı yılda Türkiye, Rusya’dan 1,23 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.
2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Brezilya
|
5.367.954
|
5.596.052
|
-4,08
|
509.332
|
576.822
|
-11,70
|
İsveç
|
2.135.435
|
1.346.454
|
58,60
|
164.982
|
-
|
-
|
Rusya
|
1.229.602
|
573.652
|
114,35
|
62.418
|
30.200
|
106,68
|
Ukrayna
|
599.437
|
512.914
|
16,87
|
154.159
|
45.900
|
235,86
|
Güney Afrika
|
344.854
|
505.056
|
-31,72
|
-
|
-
|
-
|
Kanada
|
172.943
|
999.849
|
-82,70
|
-
|
330.376
|
-
2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: