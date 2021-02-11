Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2020’de %2,5 azaldı

Perşembe, 11 Şubat 2021 14:42:19 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %35,7 artış fakat 2019 yılının aynı ayına göre %7,1 düşüşle 913.479 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 ve aylık %26,4 artışla 109,09 milyon $ oldu.

2020 yılında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2,5 düşüşle 9,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,6 düşüşle 1,05 milyar $ oldu.

Aynı yılda, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,08 düşüşle 5,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 2,14 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı yılda Türkiye, Rusya’dan 1,23 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) Brezilya 5.367.954 5.596.052 -4,08 509.332 576.822 -11,70 İsveç 2.135.435 1.346.454 58,60 164.982 - - Rusya 1.229.602 573.652 114,35 62.418 30.200 106,68 Ukrayna 599.437 512.914 16,87 154.159 45.900 235,86 Güney Afrika 344.854 505.056 -31,72 - - - Kanada 172.943 999.849 -82,70 - 330.376 -

2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: