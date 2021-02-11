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Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2020’de %2,5 azaldı

Perşembe, 11 Şubat 2021 14:42:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yılın Aralık ayında Türkiye'nin demir cevheri ithalatı Kasım ayına göre %35,7 artış fakat 2019 yılının aynı ayına göre %7,1 düşüşle 913.479 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %8,9 ve aylık %26,4 artışla 109,09 milyon $ oldu.

2020 yılında, Türkiye’nin demir cevheri ithalatı, yıllık %2,5 düşüşle 9,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %3,6 düşüşle 1,05 milyar $ oldu.

Aynı yılda, Türkiye'nin Brezilya'dan yaptığı demir cevher ithalatı yıllık bazda %4,08 düşüşle 5,37 milyon mt seviyesinde yer aldı. Brezilya'yı 2,14 milyon mt demir cevheri ihraç eden İsveç takip etti. Aynı yılda Türkiye, Rusya’dan 1,23 milyon mt demir cevheri alımı yaptı.

2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri alımı yaptığı başlıca ülkeler aşağıdaki gibidir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

Brezilya

5.367.954

5.596.052

-4,08

509.332

576.822

-11,70

İsveç

2.135.435

1.346.454

58,60

164.982

-

-

Rusya

1.229.602

573.652

114,35

62.418

30.200

106,68

Ukrayna

599.437

512.914

16,87

154.159

45.900

235,86

Güney Afrika

344.854

505.056

-31,72

-

-

-

Kanada

172.943

999.849

-82,70

-

330.376

-

2020 yılında Türkiye'nin demir cevheri ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Avrupa  Türkiye  demir cevheri  |  benzer haberler »


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