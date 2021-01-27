Türkiye 2020’de Avrupa’nın en büyük ham çelik üreticisi oldu

Çarşamba, 27 Ocak 2021 17:50:17 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2020 yılında dünya ham çelik üretiminin yıllık bazda %0,9 düşüş göstererek 1,86 milyar mt olduğu açıklandı.

2020 yılında Asya’da gerçekleşen ham çelik üretimi önceki yıla göre %1,5 artışla 1,37 milyar mt olarak kaydedildi. Söz konusu dönemde Çin’in ham çelik üretimi yıllık %5,2 artışla 1,05 milyar mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %16,2 düşüşle 83,2 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi %10,6 düşüşle 99,6 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 67,1 milyon mt olarak kaydedildi.

Öte yandan, AB-28 ülkeleri 2020 yılında yıllık %11,8 düşüşle 138,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %10 düşüşle 35,7 milyon mt, İtalya’nın ham çelik üretimi yıllık %12,9 düşüşle 20,2 milyon mt ve Fransa’nın ham çelik üretimi yıllık %19,8 düşüşle 11,6 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Türkiye 2020 yılında yıllık %6 artışla 35,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi ve Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi sıfatını elde etti. BDT ülkelerinin ham çelik üretimi yıllık bazda %1,5 artış göstererek 101,75 milyon mt olurken, Rusya söz konusu dönemde yıllık %2,6 artışla 73,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise yıllık %1,1 düşüşle 20,61 milyon mt'a geriledi.

Kuzey Amerika ülkeleri 2020 yılında yıllık bazda %15,5 düşüşle 101,12 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı yılda ABD yıllık %17,2 düşüşle 72,69 milyon mt ham çelik üretirken, Meksika yıllık %8,3 düşüşle 16,85 milyon mt ham çelik üretti. Söz konusu dönemde Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi ise 2019 yılına göre %8,4 düşüşle 38,15 milyon mt olurken, Brezilya yıllık %4,9 düşüşle 30,97 milyon mt ham çelik üretti.