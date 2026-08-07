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OYAK Maden Metalürji Grubu'nun net kârı artan çelik üretimiyle 2026 yılının ilk yarısında yükseldi

Cuma, 07 Ağustos 2026 11:50:28 (GMT+3)   |   İstanbul

OYAK Maden Metalürji Grubu, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Grubun söz konusu dönemde net kârı, 2025 yılının aynı dönemindeki 1,82 milyar TL seviyesinden keskin bir artışla 9,22 milyar TL'ye yükselirken, satış gelirleri yıllık %31,2 artışla 124,57 milyar TL oldu. Grubun faaliyet kârı %40,1 artışla 5,24 milyar TL'ye, AVFÖK değeri ise %54,1 artışla 12,51 milyar TL'ye çıktı.

Yılın ilk yarısında grup, 1,8 milyon mt'u Ereğli tesislerinde ve 2,8 milyon mt'u İskenderun tesislerinde olmak üzere toplam 4,6 milyon mt ham çelik üreterek Türkiye'nin toplam ham çelik üretiminin %23'ünü gerçekleştirdi. Grubun yassı çelik üretimi yıllık %16,7 artışla 3,82 milyon mt'a, uzun çelik üretimi ise %35,8 artışla 497.000 mt'a yükseldi.

Aynı dönemde grubun yassı çelik satışları yıllık %13,4 artışla 3,75 milyon mt'a, uzun çelik satışları ise %34,6 artışla 494.000 mt'a çıkarken, ihracat toplam satışların %14'ünü oluşturdu. Grubun sıvı çelik ve ham çelik kapasite kullanım oranları, 2025 yılının ilk yarısındaki sırasıyla %78 ve %77 seviyelerinden %97 ve %95'e yükseldi.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Ham Çelik Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Oyak Maden Metalürji 

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